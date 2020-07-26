استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: المتظاهرون يواجهون خطر الاعتقال بعد منع المحكمة مسيرة مناهضة العنصرية في سيدني
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: المتظاهرون يواجهون خطر الاعتقال بعد منع المحكمة مسيرة مناهضة العنصرية في سيدني

محامية أحد المنظمين تعهدت بتقديم استئناف على قرار المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز وأخذ القضية حتى المحكمة العليا الفيدرالية

آخر تحديث: منذ 28 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 47
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: المتظاهرون يواجهون خطر الاعتقال بعد منع المحكمة مسيرة مناهضة العنصرية في سيدني

خسر منظمو مسيرة مناهضة العنصرية Black Lives Matters المعركة القضائية الخاصة بالحصول على ترخيص قانوني لتنظيم المسيرة، ما يعرض المشاركون لخطر الاعتقال والغرامة حال انتهاك القواعد التي تنظم أعداد التجمعات.

 

ودعمت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز الشرطة ووصفت المسيرة المخطط لها أنها تجمع علني ممنوع. ولكن بعد أن نطق القاضي مارك ليراس الحكم، طالبت المحامية التي تمثل أحد منظمي المظاهرة بادي جيبسون بتعليق الحكم مؤقتا للسماح للمنظمين بتقديم طلب استئناف أمام محكمة الاستئناف.

 

واستمعت المحكمة إلى أن محامية السيد جيبسون كان قد هددت بأخذ القضية إلى المحكمة الفيدرالية العليا.

 

وقال الدكتور جيريمي ماكنولتي من وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز إن خطر انتقال العدوى في المسيرة "متوسط" وقال للمحكمة أنه قلق إن كان التباعد الاجتماعي يمكن تطبيقه أم لا خلال المسيرة.

 

لكن المنظمين قالوا إنهم يعتزمون المخاطرة بالتعرض للاعتقال والتجمع أمام التاون هول في سيدني في ظهر يوم الثلاثاء كما هي الخطة. ثم يخطط المتظاهرون بعد ذلك للسير باتجاه مبنى البرلمان، حيث سيتم تقديم عريضة تدعو إلى تحقيق العدالة في قضية دايفيد دانغاي جونيور وهو أحد السكان الأصليين، وتوفي في سجن بمدينة سيدني عام 2015.

 

وقالت محامية السيد جيبسون إن هتاف " Black Lives Matter" خلال المسيرة أكثر أهمية للمجتمع الديموقراطي من حضور مباراة كرة قدم وبالتالي يجب أيضا أن يتم السماح به خلال أوقات الوباء.

 

وقالت المحامية فليسيتي غراهام "الذهاب إلى حديقة الاحياء البحرية، أو الأماكن التي تقدم خدمات جنسية، أو مباريات كرة القدم، أمور ليست ضرورية من أجل ديموقراطيتنا، على عكس الاحتجاجات."

 

ووضع السيد جيبسون خطة لتنظيم المظاهرة بشكل آمن في ظل كوفيد تماثل تلك المطلوبة من أصحاب المصالح التجارية لإبقاء أبوابهم مفتوحة. وقال جيبسون إن الحاضرين سيلتزمون بارتداء الكمامات وغسل اليدين وترك بياناتهم لدى المنظمين حتى يتم تسهيل عمليات التعقب لو تم رصد حالة إصابة بين المتظاهرين.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)