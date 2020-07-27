- إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة مزارع شبعا
- مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- عارضة الأزياء البريطانية كايلي موريس بـ"ميني بيكيني" في إسبانيا
- بإمكانيات مميزة.. الطائرة التركية "أليستا" تستعد للتحليق
- الصين تعلن تزايد الإصابات بكورونا وسط موجات جديدة في آسيا وأوروبا
- لبنان أمام الاستحقاق الأخطر: وقف تدحرج الكارثتين
- مجلسا الوزراء والدفاع غداً لمواجهة كـورونا ... ونتنياهو يُهدِّد لبنان وسوريا
- أسرار وخفايا لبنانية
- لودريان مذهول من سلبية السلطة
- خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب
- «زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟
- لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد»
- هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم بعده؟
- كيلي بروك و"صدر" تحسدها عليه نساء العالم!
- "نار وبارود" على جبهة الحدود... وكورونا نحو "سيناريوات تراجيدية"
- خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
- حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟
- أسئلة مشروعة وملغومة
- سدّ بسري(1/2): التكلفة الهائلة تقارب تحلية مياه البحر
- «كورونا» خارج السيطرة؟
- كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي
- دياب للمصارف: لا تحلموا بالتنازل عن أصول الدولة!
- "سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟
- خُلاصة لودريان: لا أمل من الحكومة
- ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد والتهويل
- الخائفون من «القرن الصيني»
- أستراليا: زبائن فرع آخر لمطعم تاي روك مطالبون بعزل أنفسهم
- «الفيول المغشوش» يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون: رئاسة «المنشآت» حق للمدير العام للنفط
- حسابات مصرف لبنان «المسرّبة» لعام 2018: الخسائر تتراكم
- عندما تتحول المقاومة عند العدو... إلى قدر!
- إسرائيل تنتظر الرد: جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود
- مهزلة نتائج خفراء الجمارك مستمرّة
- تصدير المواشي إلى قطر: هل يهدّد الأمن الغذائي؟
- «كورونا» يجتاح «النواب» و«الخارجية» .. ولبنان على وشك فقد السيطرة عليه
- لبنان في منازلة على «حد السكين» مع... «كورونا»
- نتنياهو يحذر سوريا ولبنان من اندفاعة حزب الله
- لبنان: “هيركات” للمودعين لمصلحة المصارف!
- إيران وتحدي العباءة النجفية
- برنارد هنري ليفي الذي يَصِفه أنصاره بأنّه الأب الروحي للثورة الليبيّة يحُط الرّحال في مصراته.. هل جاء لتفقّد “إنجازاته” بعد عشر سنوات من تدخّل الناتو؟ ومن سمَح لطائرته الخاصّة بالهُبوط والتجوّل في ترهونة؟ ومن الذي يَقِف خلف هذه “الإهانة”؟
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 27, 2020
- الدفاع التركية تنشر فيديو تدريبات جوية شرق المتوسط
- أمير سعودي يعلق على دعوة وزير الصناعة اللبناني للاستثمار ببلاده
- أستراليا: بعد خطأ لا يغتفر.. "الطبيبة الحسناء" في قبضة الشرطة
- أستراليا: المتظاهرون يواجهون خطر الاعتقال بعد منع المحكمة مسيرة مناهضة العنصرية في سيدني
- أستراليا.. سيدني: على كل من حضر تلك الكنائس في بانكستاون وفيرفيلد الخضوع للفحص
- أستراليا.. بالفيديو: شرطة فيكتوريا تتعهد بتغريم المرأة التي اخترقت حاجز التفتيش لإيمانها بنظريات المؤامرة
- فيكتوريا تسجل أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ ظهور الوباء في أستراليا
- أستراليا ترفض مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي وتنحاز إلى واشنطن
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين
بدأت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا اليوم الإثنين، إجراءات مقاضاة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة غوغل بتهمة تضليل المستخدمين لتوسيع نطاق جمع البيانات لأغراض عديدة منها بث الإعلانات الموجهة لفئات محددة من المستخدمين.
وتقول هيئة حماية المنافسة والمستهلك في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الاتحادية، إن غوغل لم تبلغ المستخدمين بطريقة مناسبة ولم تحصل على موافقتهم المسبقة على تحركها عام 2016 لبدء عملية دمج المعلومات الشخصية في حسابات مستخدمي غوغل مع المعلومات بشأن أنشطتهم على مواقع أخرى غير غوغل باستخدام تكنولوجيا خاصة بها.
وبحسب الهيئة فإن هذا التغيير أدى إلى ربط أنشطة المستخدم على مواقع غير متصلة بشبكة غوغل بأسماء المستخدم وغيرها من بيانات الهوية الموجودة لدى الشركة الأمريكية العملاقة، لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم لم يكن كافيا للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.
وتقول الهيئة إن غوغل تستخدم هذا المزيج الجديد للمعلومات من أجل تحسين أدائها التجاري في مجال الإعلانات.
وقال رود سيمس رئيس الهيئة: “نعتقد أن الكثيرين من المستخدمين لو تم إبلاغهم بصورة مناسبة لربما اختاروا عدم السماح لغوغل بدمج مثل هذه المجموعة الواسعة من المعلومات الشخصية لهم من أجل استفادة غوغل ماليا”.
من ناحيتها نفت غوغل تهمة تضليل المستخدمين، وقالت إنها ستدافع عن موقفها في المحكمة.
وقالت متحدثة باسم غوغل ردا على موقف هيئة حماية المنافسة والمستهلك، إن الشركة لا تتفق كلية مع هذه الادعاءات وستدافع عن موقفها.
وأضافت المتحدثة باسم غوغل: “في يونيو 2016 قمنا بتحديث نظام الإعلان لدينا وربطناه بأدوات تحكم المستخدم ليناسب طريقة استعمال الناس لمنتجات غوغل والدخول إليها من أجهزة مختلفة”.
وتابعت المتحدثة تصريحاتها قائلة: “التغييرات التي قمنا بها كانت اختيارية وطلبنا من المستخدمين موافقة مسبقة عليها من خلال إخطارات دائمة وسهلة الفهم وإذا لم يوافق المستخدم تظل طريقة تعامله من المنتجات والخدمات بدون تغيير”.
من ناحيته قال سيمس إن غوغل وسّعت بشدة نطاق المعلومات التي تجمعها بما في ذلك معلومات “حساسة وخاصة للغاية حتى أنشطة المستخدم على مواقع أخرى” ثم بعد ذلك تستخدم هذا البيانات لبث إعلانات موجهة بدقة.
وتقول هيئة حماية المستهلك إن ملايين الأستراليين الذين يستخدمون منتجات وخدمات غوغل تأثروا بتغيير سياساتها في جمع ومعالجة البيانات.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين
- أستراليا: زبائن فرع آخر لمطعم تاي روك مطالبون بعزل أنفسهم
- أستراليا: بعد خطأ لا يغتفر.. "الطبيبة الحسناء" في قبضة الشرطة
- أستراليا: المتظاهرون يواجهون خطر الاعتقال بعد منع المحكمة مسيرة مناهضة العنصرية في سيدني
- أستراليا.. سيدني: على كل من حضر تلك الكنائس في بانكستاون وفيرفيلد الخضوع للفحص
- أستراليا.. بالفيديو: شرطة فيكتوريا تتعهد بتغريم المرأة التي اخترقت حاجز التفتيش لإيمانها بنظريات المؤامرة
- فيكتوريا تسجل أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ ظهور الوباء في أستراليا
- أستراليا ترفض مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي وتنحاز إلى واشنطن
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)