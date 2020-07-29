أستراليا.. "ما زلنا متماسكين": تأكيد حالات في مطاعم وصالون تجميل ومدرسة في سيدني

One new COVID-19 infection has been linked to the Apollo restaurant in Potts Point.(Facebook)

أعلنت سلطات نيو ساوث ويلز عن مد القيود المعمول بها في أماكن الضيافة إلى نوادي اللياقة البدنية، بما في ذلك الحاجة لوجود موظف بدوام كامل مسؤول عن التعقيم والنظافة، في وقت سجلت فيه الولاية 19 حالة جديدة.

من بين الحالات الجديدة، هناك 10 حالات مرتبطة بالمطعم التايلاندي في ويزريل بارك، ما يرفع عدد الحالات المرتبطة بالمطعم إلى 85 حالة. في الوقت نفسه، تم ربط حالتين جديدتين بفرع المطعم التايلاندي في بوتس بوينت شرقي سيدني، ما يرفع عدد المصابين في هذا الحي المزدحم إلى سبع حالات منها حالة مرتبطة بمطعم The Apollo الراقي.

وحتى الآن لم تتمكن السلطات من إيجاد الرابط بين الحالات في فرعي المطعم التايلاندي في شرق المدينة وغربها. وتم تسجيل حالتين فقط من أصل 19 بين صفوف المسافرين العائدين من الخارج والموجودين في الحجر الصحي الإلزامي بالفنادق.

وأعلن أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء سكوت موريسون نيكو لو إنه دخل العزل الاختياري في المنزل بعد أن تم إبلاغه أنه خالط الحالة المؤكدة في مطعم The Apollo. لكن السلطات قالت إن رئيس الوزراء يمكنه استئناف خططه بشكل طبيعي في الوقت الراهن، لأن مستشاره لا تظهر عليه أي أعراض.

وقالت السيناتورة في برلمان نيو ساوث ويلز هولي هيوز إنها تم إخبارها بضرورة متابعة ظهور أي أعراض عليها، حيث كانت قد ذهبت إلى المطعم التايلاندي في بوتس بوينت والذي تم ربط أكثر من حالة مؤكدة به.

ودفع الوضع في سيدني إلى إعلان حكومة كوينزلاند إغلاق حدودها أمام سكان سيدني وضواحيها بداية من الواحدة من صباح يوم السبت. لكن رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان بدت أكثر تفاؤلا ولكن بشكل حذر خلال مؤتمرها الصحفي صباح اليوم، حيث قالت "نيو ساوث ويلز لا تزال متماسكة ولكن كما قلنا خلال الأسابيع الماضية نحن في مرحلة حرجة من الوباء."

وسيتعين على نوادي اللياقة البدنية بداية من يوم السبت، تسجيل خطة للعمل بشكل آمن في ظل كوفيد وتوظيف شخص مسؤول عن نظافة وتعقيم المكان والتأكد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المعدات وتوفير معقم اليدين.

ويشمل هذا القرار نوادي اللياقة التي تفتح أبوابها على مدار الساعة والتي أحيانا لا يكون بها أي موظفين.

وكان نادي اللياقة البدنية الشهير في كينغز كروس Fitness First قد أكد أن شخصا قد حضر أحد صفوف النادي في العشرين من يوليو تموز قبل تأكد إصابته بكوفيد-١٩.

وفي Hurstville تأكدت إصابة أحد الموظفين في صالون تجميل الأظافر ProfessioNail في مركز ويستفيلد التجاري. وعمل الموظف هناك وهو يحمل العدوى يومي الأربعاء الثاني والعشرين من يوليو تموز والخميس الثالث والعشرين من يوليو تموز.

وقالت الدكتورة فيكي شيبرد نائبة مدير وحدة الصحة العامة في مديرية الصحة المحلية في شرق سيدني إن كل المخالطين لتلك الحالة تم التواصل معهم وقاموا بعزل أنفسهم، مؤكدة أنه لا يوجد خطر بإمكانية تفشي الفيروس في ويستفيلد.

في الوقت نفسه تم إغلاق مدرسة في باراماتا غربي سيدني بعد تأكيد إصابة شخص واحد داخل المدرسة. وقالت وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز إن مدرسة Bayanami Public School في باراماتا قد تم إغلاقها من أجل التعقيم والتنظيف العميق.

وقال البيان إن إدارة المدرسة تعمل عن قرب مع السلطات الصحية من أجل تعقب كل المخالطين.