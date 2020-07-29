أستراليا: تسع وفيات جديدة في فيكتوريا مع استمرار أزمة تفشي الوباء في قطاع رعاية المسنين

A woman walks her dogs in Fitzroy Gardens park as police and defence force officers patrol in Melbourne, Victoria, Australia [David Crosling/EPA]

سجلت ولاية فيكتوريا تسع حالات وفاة جديدة و295 حالة إصابة بكوفيد-١٩ خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضي. وقال رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز إن سبع وفيات من أصل تسعة مرتبطة بقطاع رعاية المسنين.

وقال إنه ما زال هناك 804 حالة نشطة مرتبطة بقطاع رعاية المسنين بين الموظفين والنزلاء. ويوجد حاليا 307 حالة في مستشفيات فيكتوريا منهم 41 شخصا في العناية المركزة.

وبذلك ترتفع أعداد الوفيات في ولاية فيكتوريا إلى 92 حالة وفاة بينما وصل إجمالي الوفيات على المستوى الوطني إلى 176. ويوجد حاليا 4,849 حالة نشطة في عموم الولاية منها 195 حالة في المناطق الريفية.

وأعلنت حكومة فيكتوريا بالأمس أنها تعتزم نقل المرضى من دور رعاية المسنين إلى المستشفيات العامة والخاصة. وقال أندروز إن 80 من نزلاء دار St Basil's في فوكنر، أسوأ دار من ناحية عدد الإصابات، بالإضافة إلى 34 من Epping Gardens تم نقلهم بالفعل إلى المستشفيات.

وقال أندروز إن الفرق الطبية من الجيش الأسترالي التي تعمل في نظام الرعاية الصحية الحكومة قد قامت بواجبات 400 نوبة مداومة في قطاع رعاية المسنين. وقال "عادة ما أصف الكوادر الطبية أنهم أبطال، نحن نعرف ذلك، ولا نحتاج المزيد من الأدلة عليه."

وأضاف "ولكن كل يوم ترى المزيد والمزيد من الأمثلة المذهلة والمدهشة للغاية. من الصبح أن نجد الكلمات التي تعبر عن التزامهم وشجاعتهم والعمل الذي يقومون به في هذا الوضع المليء بالتحديات."

وكان براندون ميرفي، كبير المسؤولين الصحيين على المستوى الفيدرالي، قد قال في وقت سابق من اليوم إن هناك تفشي للوباء في 77 دار للمسنين من أصل 770 دار في كل ولاية فيكتوريا. وقال البروفيسور ميرفي "لا يوجد تقصير أدى إلى تفشي الفيروس في تلك المنشآت، كان هناك حالات دخلت إلى الدور. دخول الفيروس في تلك المنشآت كان عمليا أمر لا يمكن تجنبه."

وأضاف ميرفي إن السلطات ستراجع أي بلاغات عن وقوع انتهاكات للقيود المفروضة خلال تحليل بأثر رجعي تجريه لبؤر التفشي تلك.