أستراليا: كوينزلاند تعلن مدينة سيدني وضواحيها بؤرة تفشي وتمنع سكانها من الدخول

أعلنت حكومة ولاية كوينزلاند أن مدينة سيدني وضواحيها أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع أعداد الحالات في مختلف أحياء المدينة.

وبداية من الواحدة صباح يوم السبت، سيتعين على كل القادمين من مدينة سيدني عزل أنفسهم في الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق، وتحمل كلفة الإقامة هناك لمدة أسبوعين، عند دخول ولاية كوينزلاند.

وسجلت نيو ساوث ويلز 19 حالة جديدة اليوم مع اتساع نطاق العدوى في الأحياء الشرقية للمدينة.

وقالت رئيسة حكومة كوينزلاند آنستازيا بلاشيه "يجب أن نحمي سكان كوينزلاند، أمانكم يأتي أولا ونحن في ظروف استثنائية في الوقت الراهن."

وكانت كوينزلاند قد أعلنت ثلاث مناطق حكم محلي في سيدني خلال وقت سابق باعتبارها بؤر للتفشي وهي كامبل تاون وليفربول وفيرفيلد، قبل أن تمد هذا القرار ليشمل جميع مناطق الحكم المحلي في مدينة سيدني.

وتصنف كوينزلاند ولاية فيكتوريا بأكملها باعتبارها بؤرة تفشي للوباء، وتفرض على كل القادمين منها نفس الشروط.

يأتي هذا في وقت تسعى حكمة كوينزلاند إلى التعامل مع رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا داخل الولاية لأول مرة منذ وقت طويل. الحالتان لسيدتان تبلغان من العمر 19 عاما وقد قدمتا من ملبورن عبر سيدني في الحادي والعشرين من يوليو تموز الماضي.

وقالت السلطات الصحية إنهما كانتا نشطتان في المجتمع لمدة ثمانية أيام قبل تأكيد إصابتهما. وتم نقلهما إلى مستشفى Princess Alexandra Hospital بينما تحاول السلطات تعقب كل المخالطين لهما.

وقالت كبيرة المسؤولين الصحيين في الولاية جيانيت يونغ إن تصرف المرأتين كان "مستهترا". وأطلقت السلطات تحقيقا جنائيا لمعرفة إن كان المرأتان قد كذبتا في استمارة الدخول التي يتعين على كل من دخل كوينزلاند ملئها.

وتعمل إحدى الحالات في التنظيف في أحد مدارس برزبن. وقال مدير مدرسة Parklands Christian College غاري كالي إن إدارة المدرسة تعمل مع السلطات من أجل تعقب كل المخالطين.

من جانبها قالت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان إنه لم يتم إبلاغها بقرار غلق الحدود قبل إعلانه من قبل رئيسة حكومة كوينزلاند آنستازيا بلاشيه.

وأكدت بريجيكليان أن الولاية ما زالت متماسكة في مواجهة تلك الموجة: "نيو ساوث ويلز ما زالت متماسكة، ولكن كما قلنا لمدة أسابيع، نحن في مرحلة حرجة من تفشي الوباء."