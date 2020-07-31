أستراليا: موريسون يحذر من التجمعات في المساجد بعد منح استثناء لأداء الصلاة في مسجد بسيدني

Social distancing was observed inside the mosque during prayers.(ABC News: Lydia Feng)

أطلق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تحذيرا لمصلي الكنائس والمحتفلين بعيد الأضحى، وسط انتشار وباء كورونا.

وقال موريسون" بالرغم من أهمية الإيمان، فإننا هنا نفكر حقًا في القضايا الصحية هنا". وموريسون مسيحي ملتزم، لم يذهب هو وزوجته جيني إلى الكنيسة منذ أشهر.

وأضاف موريسون " أريد فقط أن أشجع الجميع على اتخاذ قرارات إيجابية عندما يتعلق الأمر بكيفية اختيارهم ممارسة شعائرهم الدينية خلال هذه الفترة المهمة للمجتمع (الإسلامي)".

وسمحت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز لـ400 شخص بإداء صلاة عيد الاضحى اليوم في مسجد غاليبولي في اوبرن غربي سيدني.

وارتدى المصلون في المسجد صباح اليوم الكمامات ، وفحصت درجة حرارتهم واتبعوا قواعد التباعد الإجتماعي.

A very different Eid. Worshippers at the Auburn Gallipoli Mosque had to abide by social distancing rules and wear masks. @abcnews pic.twitter.com/b04LwecZBb — Lydia Feng (@LydiaLFeng) July 30, 2020

قرار إغلاق الحدود بوجه سكان نيو ساوث ويلز والذي يدخل حيز التنفيذ ليل اليوم، أدى إلى ارتفاع وتيرة حركة المسافرين على الحدود مع كوينزلاند.

وعلى عكس فيكتوريا، لا توجد حالات نشطة في نيو ساوث ويلز ذات مصادر غير معروفة، إلا أن "هذا قد يتغير بحسب موريسون".

كما أقر موريسون بأن السلطات لم تتلفت مبكرا إلى حالات تفشي الوباء في دور الرعاية بفيكتوريا، واصفا الوضع بالمتعذر ضبطه.

وفي إشارة إلى خطورة الوضع، تحدث موريسون ورئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز طوال الليل لمناقشة إمكانية حدوث عمليات إغلاق أكثر صرامة.

ميدانيا، أغلقت أربعة أماكن أخرى في سيدني للتعقيم والتطهير وتتبع الاتصال بعد ربطها بإصابات بفيروس كورونا.

من جهته، دعا وزير المالية الفيدرالي ماتياس كورمان لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة قائلا "أتوقع بالتأكيد أن يتم تشديد القيود أكثر لضمان محاصرة مناطق تفشي المرض".