أستراليا: موريسون يحذر من التجمعات في المساجد بعد منح استثناء لأداء الصلاة في مسجد بسيدني

Social distancing was observed inside the mosque during prayers.(ABC News: Lydia Feng)

أطلق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تحذيرا لمصلي الكنائس والمحتفلين بعيد الأضحى، وسط انتشار وباء كورونا.

وقال موريسون" بالرغم من أهمية الإيمان، فإننا هنا نفكر حقًا في القضايا الصحية هنا". وموريسون مسيحي ملتزم، لم يذهب هو وزوجته جيني إلى الكنيسة منذ أشهر.

وأضاف موريسون " أريد فقط أن أشجع الجميع على اتخاذ قرارات إيجابية عندما يتعلق الأمر بكيفية اختيارهم ممارسة شعائرهم الدينية خلال هذه الفترة المهمة للمجتمع (الإسلامي)".

وسمحت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز لـ400 شخص بإداء صلاة عيد الاضحى اليوم في مسجد غاليبولي في اوبرن غربي سيدني.

وارتدى المصلون في المسجد صباح اليوم الكمامات ، وفحصت درجة حرارتهم واتبعوا قواعد التباعد الإجتماعي.

