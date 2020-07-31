أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند

دعت متاجر Woolworths زبائنها وموظفيها إلى ارتداء الكمامات في ولايات نيو ساوث ويلز ومقاطعة أراضي العاصمة وبعض متاجر ولاية كوينزلاند، وسط انتشار وباء كورونا. وطُلب من سكان كوينزلاند اتباع الإرشادات الجديدة في جميع متاجر Woolworths داخل بؤر تفشي المرض بدءا من يوم الجمعة.

إجرائيا، سيطبق القرار على جميع المتاجر في نيو ساوث ويلز و أراضي مقاطعة العاصمة اعتبارًا من يوم الاثنين، وهو نفس اليوم الذي سيصبح فيه ارتداء الكمامة إلزاميا في جميع أنحاء فيكتوريا. كما سيطبق القرار أيضا على متاجر مترو Big W ،Dan Murphy’s ، BWS و ALH Hotels.

وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي لشركة Woolworths براد باندوتشي في بيان أمس إن "الشركة تريد حماية سلامة ورفاهية العملاء والموظفين والمجتمع".

وأضاف باندوتشي "بالرغم من أن ارتداء الكمامة ليس إلزاميًا في نيو ساوث ويلز أو أراضي مقاطعة العاصمة أو كوينزلاند، وبصفتنا أكبر مُشغل في القطاع الخاص بمتاجر في كل مكان تقريبًا، إلا أننا نشعر بأهمية أن نتولى الريادة في المساعدة على الحد من انتقال العدوى". كما أعلن عن تزويد الموظفين بالكمامات في المستقبل المنظور.

وسجلت أستراليا أمس رقما قياسيا بعدد الإصابات بكوفيد-19، مع 723 إصابة جديدة في فيكتوريا و 13 حالة وفاة.

واليوم أعلنت ولاية فيكتوريا تسجيل 627 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وفي إشارة على إهمال البعض، قال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز اليوم في مؤتمر صحافي إن هناك 130 شخصا في العزل أو أنه هناك واحد من أصل أربعة أشخاص مصابين لم يكن في المنزل عند قيام السلطات وعناصر الجيش بالتحقق من وجوده بداخله.