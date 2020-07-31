- أستراليا ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري
- عارضة متحولة جنسياً في مجلة رياضية
- أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله
- الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الاضحى
- أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند
- لماذا تراجع دياب وهل استدرك أزمة مع فرنسا؟
- أستراليا: موريسون يحذر من التجمعات في المساجد بعد منح استثناء لأداء الصلاة في مسجد بسيدني
- لبنان يبدأ «الإغلاق المتقطع».. والحريري: لا أريد أن أكون رئيساً للحكومة
- المجتمع الدولي يكشف «المؤامرة الحقيقية» على... لبنان
- واشنطن تغلق "نافذة" المساعدات: لا إنسانية ولا مالية
- الغضب الفرنسي من دياب: هل تنهي واشنطن وباريس اليونيفيل؟
- حسّان دياب يلملم أغراضه في السراي
- موفد بابوي في بيروت... وهذا ما قاله الراعي لسفير إيران
- عيد "الكورونا" عبر الهاتف
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2020
- السيّد نصر الله الشّغل الشّاغل للإعلام والقِيادة الإسرائيليّة هذه الأيّام.. لماذا؟ وإذا كان “الموساد” يعرف مقرّ إقامته فلماذا يتردّد في اغتِياله؟ وما هي الرّوايات الأربع التي ستُوفّر مادةً دسمةً لخِطابه المُقبل بمُناسبة انتِصار “تمّوز”؟
- السحسوح والبذاءة وأشرف الناس
- عتبة وفيات مروعة بكورونا في الولايات المتحدة والبرازيل وصدمة اقتصادية في العالم
- هواوي تتفوق على سامسونغ في مبيعات الهواتف الذكية
- أستراليا تسجل عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بكورونا
- المعارضة تصعّد اعتراضاتها على الانقلابات الحكومية
- المافيات تتحكّم بالدولة.. والسلطة لحسم توزيع الخسائر.. ومخاوف من استحقاقات آب
- لا عودةَ إلى معادلةِ حافظ الأسد
- أسرار وخفايا لبنانية
- الجيش: النقطة الوحيدة المضيئة في الدولة الفاشلة
- لا "إسرائيل" ولا "حزب الله" قالا 'الحقيقة"؟!
- العلاقة الفرنسية - السنيّة بين اللياقة والديبلوماسية
- {معركة سرت» تقرر مصير التدخل التركي في ليبيا!
- "حزب الله" يضغط على جنبلاط: "سد بسري" مقابل "الكوستابرافا"!
- وقائع الخلافات بين الرئيسين ولودريان .. تحت ظلال «عتمة الأضحى»!
- «أوكسيجين سلامة»... للمحظيين
- جهورية جبران باسيل والتدمير الممنهج
- لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية
- الرحلة الطويلة للسقوط المسيحي
- "حزب الله" في "الصحة"... تخبّط يُعجّل الإنهيار
- الطائفة السنية مستهدفة... ولو إلى حين
- تنازَلوا للجيش... إنهُ خشبةُ الخلاص
- حرب باسيل على عون(2/2): من يسلّمه محاضر "مجلس الدفاع" السرّية؟
- واشنطن: طريق طهران بيروت الجوّي تحت عيوننا ولا كهرباء من سوريا
- عباس ابراهيم في الديمان: ربط نزاع.. وتأسيس للحوار
- "العونيون": لهذا خرج خلافنا مع "الحزب" إلى العلن
- حكومة دياب... لائحة الإخفاقات والمعارك الخاسرة تطول!
- حين حملت جوسلين خويري "الكلاشنيكوف" ومسبحة الصلاة
- أزمة المحروقات: خطوة باتجاه رفع الدعم؟
- المازوت جنوباً كثير... في السوق السوداء
- الضاحية الجنوبيّة «شغّالة» بثلث حاجتها من المحروقات
- المحروقات في جبل لبنان: للمولّدات فقط!
- ... ومازوت طرابلس يسدّ نصف حاجتها
- مافيا المحروقات في عكار: خلافات علنية في البيت الواحد
- التحويلات من الخارج: عودة إلى الدفع بالدولار؟
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري
ستجبر أستراليا شركتي "فيسبوك" و"غوغل" على الدفع للمنصات الإعلامية الأسترالية مقابل محتواها الإخباري، في سابقة تاريخية هدفها حماية الصحافة المستقلة.
وأوضح وزير الخزانة الأسترالية، جوش فرايدنبرغ، أن أستراليا ستكون الدولة الأولى حول العالم التي تطالب "فيسبوك" و"غوغل" بالدفع مقابل المحتوى الإخباري الذي تقدمه المؤسسات الإعلامية، بموجب نظام سيصبح قانوناً خلال العام الحالي.
وقال فرايدنبرغ للمراسلين في ملبورن: "المسألة تتعلق بنزاهة الإعلام الإخباري الأسترالي، وضمان المنافسة وحماية المستهلك ومشهد إعلامي مستدام"، محذراً من أن "مستقبل الإعلام الأسترالي على المحك"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة بينما يواجه عمالقة التكنولوجيا ضغوطاً ودعوات لفرض تنظيم أكثر تشدداً عليها حول العالم، وبعد مثول "غوغل" و"فيسبوك"، إضافة إلى "آبل" و"أمازون"، أمام الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء، لاستجوابهما بشأن إساءة استخدام نفوذهما في السوق.
لم تعلق "فيسبوك" بعد على القرار الأسترالي، لكن شركة "غوغل" اعتبرت في بيان أنه "يتجاهل مليارات النقرات التي توفرها لناشري الأخبار الأستراليين سنوياً"، وأنه "لا يقدم أي حل للتحديات الأساسية أمام إنشاء نموذج عمل ملائم للعصر الرقمي".
يذكر أن المؤسسات الإعلامية الأسترالية ضغطت على سلطات البلاد، لإجبار شركات التكنولوجيا الأميركية على التفاوض معها، بعدما شهدت انخفاضاً مقلقاً في إيرادات الإعلانات. وقد قدرت دراسة أجريت عام 2019 أن نحو 3 آلاف وظيفة صحافية ألغيت في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية، إذ دفعت شركات الإعلام التقليدية عائدات الإعلانات إلى "غوغل" و"فيسبوك" اللتين لم تدفعا أي مبلغ مقابل المحتوى الإخباري.
وقال وزير الخزانة الأسترالية إنه مقابل كل مائة دولار أسترالي تنفق على الإعلان عبر الإنترنت في أستراليا، باستثناء الإعلانات المبوبة، يذهب ما يقرب من الثلث إلى "غوغل" و"فيسبوك".
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: موريسون يحذر من التجمعات في المساجد بعد منح استثناء لأداء الصلاة في مسجد بسيدني
- أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2020
- واشنطن تغلق "نافذة" المساعدات: لا إنسانية ولا مالية
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري
- أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند
- أستراليا: موريسون يحذر من التجمعات في المساجد بعد منح استثناء لأداء الصلاة في مسجد بسيدني
- أستراليا تسجل عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بكورونا
- أستراليا: اغلاق عدة مدارس في سيدني بعد تسجيل اصابات بكورونا بين طلابها
- أستراليا: كوينزلاند تعلن مدينة سيدني وضواحيها بؤرة تفشي وتمنع سكانها من الدخول
- أستراليا: تسع وفيات جديدة في فيكتوريا مع استمرار أزمة تفشي الوباء في قطاع رعاية المسنين
- أستراليا.. "ما زلنا متماسكين": تأكيد حالات في مطاعم وصالون تجميل ومدرسة في سيدني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)