أستراليا: "وجبة بيغ ماك ليست سببا لمغادرة المنزل": فيكتوريا تسجل ٣٩٧ إصابة جديدة و٣ وفيات

سجلت ولاية فيكتوريا 397 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وثلاث وفيات، ٣٧ منها مرتبط ببور معروفة، بينما يتم التحقق من ٢٦٠ حالة أخرى.

أما الوفيات فكانت جميعها لحالات متصلة بدور رعاية المسنين.

وتأتي أرقام اليوم السبت بعد يومين متتاليين شهدت ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات فاق الـ- ٦٠٠ حالة.

وقال رئيس الحكومة دانييل اندروز في موتمر صحفي اليوم: هناك قلق متزايد فيما يتعلق بعدد حالات الإصابات المجتمعية".

وتم رصد حالة جديدة في مصنع لحوم الأرز، وهي واحدة من أكبر بور التفشي في الولاية. وطلب من جميع الموظفين حجر أنفسهم صحيا وأجريت فحوص كوفيد للأشخاص المتصلين بالحالة.

كما قال أندروز إن الحكومة تحقق في ما لا يقل عن 49 "حالة غامضة" ، حيث لم يعثر على المصدر الأصلي للعدوى في تلك الحالات.

وأضاف: "قد لا يبدو ٤٩ رقمًا كبيرًا جدًا ... ولكن هذا يمكن أن يعني أن هناك أكثر من 49 شخصًا (...) أصابوا أشخاصًا آخرين دون علمهم".

وقال أندروز إنه لا يمكن وقف حالات العدوى المجتمعية مع وجوة حالات غامضة لا يعرف مصدرها، وأفصح أن هذه الحالات هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الولاية.

ووصل عدد الحالات النشطة في الولاية إلى ٥،٩١٩ حالة و١١٦ وفية. وبين بين تلك الحالات، ٣٧٩ شخصا في المستشفى، ٤١ منهم في العناية المشددة.

القيادة لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة للحصول على وجبة بيغ ماك

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن قيود جديدة في الولاية، إلا أن الحكومة حثت المواطنين الالتزام بالقيود المفروضة بعد الكشف عن مخالفات للتعليمات الصحية.

وقالت وزيرة الشرطة ليزا نيفيل إن شرطة فيكتوريا ما زالت ترى حالات "مروعة" لأشخاص يتنقلون ويخرقون قيود الإغلاق.

وقالت في المؤتمر الصحفي: "لقد سئمت من هذا الأمر. شرطة فيكتوريا سئمت من ذلك ".

وقالت نيفيل إن الشرطة غرمت شخصًا يوم الجمعة توجه من ملبورن إلى وودونغا، والتي تستغرق حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة بالسيارة، "للحصول على وجبة بيج ماك".

وتم تغريم شخص آخر لقيادته ساعة ونصف من ملبورن إلى بالارات من أجل الحصول على "هواء نقي"، بينما استغرقت رحلة أخرى ساعة بالسيارة من ويريبي إلى سبرينغفال "لشراء البقالة".

وشكرت نيفيل سكان الولاية الذين يتبعون القواعد، ولكن غضبها تجاه الأشخاص الذين يخرقون القواعد مان واضحا.

وأضافت "لماذا يعتقد الناس أن (خرق القواعد) مقبولا؟ لا يمكن أن يكون ذلك لأنهم ليسوا على علم بالقواعد ".

"أعتقد أنه ليس هناك شك عندما توقف شرطة فيكتوريا المخالفين فهم على علم بالقواعد، لكن هؤلاء الأشخاص اتخذوا قرارًا بخرق توجيهات مسؤولي الصحة."

وقال رئيس الحكومة أن، لكنه قال إن أي خطوة يجب أن يتم وزنها بعناية.

وقال "حتى التغييرات الطفيفة لها تكلفة كبيرة. وهي ليست قرارات يتم اتخاذها باستخفاف."