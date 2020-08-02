أستراليا: نيو ساوث ويلز تصارع لاحتواء الفيروس وسط سبع إصابات كورونا مجهولة المصدر

وصلت حصيلة وفيات فيروس كورونا في نيو ساوث ويلز إلى 52 في الوقت الذي تصارع فيه السلطات الصحية لتحديد مصادر سبع حالات مؤكدة في الأسبوع الماضي لا تزال مجهولة المصدر حتى اليوم.

وتسعى السلطات إلى منع تفشي الفيروس في الولاية واحتواء بؤر التفشي للسيطرة على أعداد الإصابات.

وكان قد توفي رجل يبلغ من العمر ٨٣ عاما صباح السبت جراء إصابته بالفيروس من بؤرة تفشي كروس روودز في كاسولا.

وهذه أول وفاة في الولاية منذ أواخر شهر حزيران/يونيو.

وقال الدكتور جيرمي ماكأنولتي من وزارة الصحة في الولاية إن معظم الحالات التي تم رصدها هذا الأسبوع كانت من بؤر تفشي معروفة، إلا أن هناك سبع حالات لم تستطع السلطات تعقب مصدرها.

وأضاف "الحالات السبعة هذه كانت لأشخاص من جنوب غرب سيدني وغرب سيدني وجنوب شرق سيدني."

وتواصل السلطات تعقب الأماكن التي زارها المصابون وإخضاعها لعمليات تعقيم عميقة.

فقد خضع The Harpoon & Hotel Harry في منطقة ساري هيلز، و Matinee Coffeeفي ماريكفال، وTan Viet في كابرَماتا لعملية تنظيف عميقة بعد تواجد مصابين فيها.

وبلغ مجموع الإصابات المتعلقة ببورة تفشي الفيروس في مطعم Thai Rock Wetherill Park لحوالي ١٠٠ شخص، وارتفع عدد الحالات المرتبطة بمطعم The Apollo في بوتس بوبنتز لـ ٢٥ حالة.

كما أكد متجر Harris Farm Marketفي لايكارد و Darlo Bar في دارلينج هيرست يوم الجمعة أن أشخاصا مصابين بالفيروس قاموا بزيارتهما، وخضعا لعملية تعقيم عميقة.