أستراليا.. "خط الدفاع الرابع": بريجكليان تنصح سكان نيو ساوث ويلز بارتداء الكمامات

نصحت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز سكان الولاية بارتداء الكمامات وقالت إنه من الضروري أن يستمر المواطنون بالالتزام بالتعليمات الصحية، والبقاء على بعد ١.٥ مترا من الآخرين، وغسل اليدين بشكل متكرر، بالإضافة إلى ما وصفته بـ "خط الدفاع الرابع" في مواجهة الفيروس وهو ارتداء الكمامات.

"الأكثر ضعفاً يجب أن يفكروا في ارتداء الكمامات في كل الأوقات"

وأضافت رئيسة الحكومة أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ظروف صحية خاصة، عليهم النظر بارتداء الكمامات في كل الأوقات.

"الأسابيع القادمة حاسمة في محاربة كورونا"

وكررت بريجكليان خلال المؤتمر الصحفي نصيحة الحكومة بارتداء الكمامات.

وقالت إنه على الرغم من رصد عشرات الحالات يوميا، إلا أن الحكومة تتمكن من رصد الحالات ومتابعة مصدرها وأخذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من عدم انتشار الفيروس والتفشي في الولاية.

وأكدت أن السلطات تقوم بتنظيف الأماكن التي يكتشف فيها حالات، وعندما يتم التأكد من أنها أصبحت آمنة مجددا لاستقبال الزبائن يعاد فتحها.

وسجلت الولاية ١٢ حالة جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ومن بين جميع الحالات النشطة في الولاية، ٨ منها في العناية المشددة.

وكان الدكتور جيرمي ماكأنولتي من وزارة الصحة في الولاية قد قال صباح اليوم إن معظم الحالات التي تم رصدها هذا الأسبوع كانت من بؤر تفشي معروفة، إلا أن هناك سبع حالات لم تستطع السلطات تعقب مصدرها.

وعلى صعيد آخر، قال وزير شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد إليوت اليوم الأحد إنه تم إصدار ٩ غرامات خلال الليل بسبب خرق قيود كوفيد-١٩، وتم تغريم فندق Watsons Bay في سيدني بقيمة 5000 دولار بعد العثور على زبائن يحتسون الكحول أثناء ويستخدمون آلات البوكر التي لم تكن موضوعة على مسافة آمنة.

نصيحة حكومة نيو ساوث ويلز: ارتدوا الكمامات في الحالات الأربع هذه:

- عندما تكونون في مكان مغلق ولا تستطيع الحفاظ على بعد ١.٥ متر من الآخرين في مل الأوقات، مثل عندما تستقل وسائل النقل العام، أو عندما تشتري البقالة.

- اذا كنتم تتعاملون وجها لوجه مع الزبائن سواء كنتم تعملون في مطعم أو في محل ألبسة على سبيل المثال.

- عند الذهاب لأماكن العبادة

- اذا كنتم متواجدين ببؤرة تفشي

يذكر أن ارتداء الكمامات ليس الزاميا في نيو ساوث ويلز، لكن الحكومة توصي بشدة بارتدائه.