أستراليا: فيكتوريا تستعد للمرحلة الرابعة من القيود المشددة وتعلن حظر التجول وقيود أخرى

ADF and police patrol the city as Melburnians don face maks to slow the spread of COVID-19. David Crosling/NCA NewsWire Credit: News Corp Australia

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز في مؤتمر صحافي عن إجراءات وقيود جديدة لسيطرة تفشي فيروس كورونا في الولاية.

ومن بين تلك القيود:

حظر التجول في ملبورن بين الساعة 8 مساءً حتى 5 صباحًا يوميا.

يسمح بمغادرة المنزل للتسوق وممارسة الرياضة ضمن مسافة ٥ كلم من منزلك.

سيعود جميع الطلاب بالعودة إلى التعلم من المنزل. وسيتم إغلاق دور رعاية الأطفال.

يسمح عمل خدمات توصيل الطعام.

وأعلن أندرور أن المناطق الريفية في الولاية ستدخل إلى المرحلة الثالثة من القيود اعتبارًا من يوم الخميس.

وسجلت الولاية ٦٧١ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٧ وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن بين الإصابات، هناك ٧٣ إصابة استطاعت السلطات تحديد مصدرها، إلا أن هناك ٥٩٨ حالة لا تزال قيد التحقيق.

والوفيات السبعة تعود لثلاث - ثلاث سيدات في السبعينات من عمرهن، أخرتان في الثمانينات، ورجل وامرأة في التسعينات من عمرهما.

وست من تلك الوفيات على صلة بكارثة تفشي الفيروس في دور رعاية المسنين.

الالتزام بالبقاء ضمن ٥ كلم من منزلك

أعلن رئيس الحكومة أن سكان مدينة ملبورن وضواحيها عليهم الإلتزام بالبقاء في منازلهم وفي حال خروجهم عليهم البقاء على مسافة أقصاها ٥ كلم عن المنزل.

وهذا يعني:

يحق لشخص واحد فقط في الذهاب للتسوق للأغراض الضرورية مرة واحدة في اليوم وعلى بعد مسافة لا تتخطى ٥ كلم من المنزل فقط

وقف ممارسة النشاطات الترفيهية

السماح بممارسة الرياضة لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم

هذا ولا يسمح بتجمع أكثر من شخصين بغض النظر ان كانوا من أسرة أم لا.

وعلى الرغم من إغلاق دور رعاية الأطفال إلا أن هناك استثناءات للعائلات التي لا تستطيع ترك أطفالها في المنزل.

وقل أندروز "في نهاية المطاف، كل هذه التغييرات تتمحور حول فرض قيود على الحركة."

وأوضح رئيس الحكومة "كل هذه التغييرات تتعلق بالحد من عدد الأشخاص الذين نتواصل معهم. التمارين الرياضية هي فرصة لممارستها. إنها ليست فرصة لنعيش حياتنا كما لو أن هذا الوباء لم يكن حقيقيًا وليس موجودا."

وأضاف أن الحكومة ستعلن عن قيود إضافية على أماكن العمل.

اذا ما هي القيود التي ستفرض في إطار إجراءات الإغلاق من المرحلة الرابعة؟

يسمح بزيارة الشريك حتى وان كان على بعد أكثر من مسافة ٥ كلم من منزلك.

حظر حفلات الزفاف بدءا من يوم الخميس.

السماح بتواجد ١٠ مشيعين في الجنازات، ويسمح بمغادرة ملبورن لحضور جنازة في ريف فيكتوريا.

قيود على خدمات القطارات الليلية.

قيود المرحلة الثالثة في أرياف فيكتوريا

تدخل مناطق الريف المرحلة الثالثة من القيود بدءا من منتصف ليل الأربعاء. وهذا يعني أن على السكان الالتزام بالبقاء في المنزل، ويسمح لهم بمغادرة المنزل لأربعة أسباب فقط.

وبحسب أندروز فعلى المطاعم والحانات والصالات الرياضية ومؤسسات تجارية أخرى إغلاق أبوابها من منتصف ليل الأربعاء وسيتم فرض العمل من المنزل لبعض المؤسسات.

أما الخدمات الأساسية مثل السوبرماكت وأماكن تقديم الطعام وغيرها ستبقى مفتوحة.

التغييرات في المدارس

بدءا من يوم الأربعاء، تنتقل المدارس في ولاية فيكتوريا للتعلم عن بعد، ويعود طلاب السنة 11 وطلاب الثانوي (سنة 12) في ملبورن الكبرى للدراسة من المنزل.

وتبقى بعض المدارس مفتوحة أمام الأطفال الذين يصعب عليهم التعلم عن بعد، اذ سيتمكن الأهالي الذين يعملون في المصالح التجارية والمؤسسات الضرورية من ارسال أولادهم إلى المدارس. وقال إن المدارس تواصل عملها غدا كالمعتاد. أما يوم الثلاثاء فتغلق المدارس أبوابها، على أن يبدأ التعلم عن بعد يوم الأربعاء.