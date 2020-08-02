استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: ملبورن تمضي أول ليلة في ظل حظر التجوال وغرامات المخالفين قد تصل الى 10000 دولار
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: ملبورن تمضي أول ليلة في ظل حظر التجوال وغرامات المخالفين قد تصل الى 10000 دولار

صلاحيات واسعة لشرطة المدينة لفرض اجراءات المرحلة الرابعة

آخر تحديث: منذ 20 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: ملبورن تمضي أول ليلة في ظل حظر التجوال وغرامات المخالفين قد تصل الى 10000 دولار
Bourke Street in the heart of Melbourne resembled a ghost town on Sunday night as the tough new curfew kicked in at 8pm

أمضت ملبورن أول ليلة لها في ظل حظر التجوال الليلي بعد ان دخلت المدينة في قيود المرحلة الرابعة ابتداء من الليلة الماضية.

 

وأعلنت حكومة فيكتوريا حالة الكوارث في الولاية ابتداء من الاسعة السادسة من مساء الأحد وحتى الثالث عشر من الشهر المقبل حيث تم تطبيق قيود كورونا الجديدة فيما يخص ممارسة الرياضة والتسوق.

وتعد القواعد الجديدة الأشد صرامة ضمن المرحلة الرابعة حيث ستحد من التنقل وستشمل حظر التجوال في ملبورن بين الساعة الثامنة ليلاً والخامسة صباحًا.

وسجلت ولاية فيكتوريا بالامس سبع وفيات جراء كورونا، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات على مستوى البلاد جراء الوباء إلى 208، وتم ايضا تسجيل 671 اصابة جديدة بالفيروس.

وقال رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز أن هناك 760 حالة غير معروفة المصدر حيث لا يمكن تتبع مصدر العدوى الامر الذي دفع الحكومة إلى تغيير القواعد.

 

وطبقا لضوابط المرحلة الرابعة، فقد اصبح لدى الشرطة في الولاية صلاحيات واسعة لفرض الاجراءات ومن بينها تقييد الاحتجاجات ومنعها من الحدوث.

كما اصبح لدى الشرطة صلاحية فرض غرامية فورية على مخالفي حظر التجوال الليلي بمبلغ 1652 دولارا في حين قد تصل الغرامة الى 10000 دولار اذا ما تم احالة المخالف للمحكمة بحسب ما ذكرت السلطات.

وتقول وزيرة الشرطة ليزا نيفيل إن معظم الناس في المجتمع يأخذون الوضع على محمل الجد، لكن البعض ما زالوا يتجاهلون القواعد وسيتخذ رجال الشرطة إجراءات صارمة بحقهم.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.

سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب