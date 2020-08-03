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أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 إصابة جديدة وإغلاق 3 حانات في نيوكاسل ومحكمة تورنتو
قام رجلٌ آخر زار سيدني، بزيارة فندق فيناص جيزموند في نيو كاسل يوم الأربعاء ووالزإند ديغرز ولامبتون بارك يوم الخميس. وستخضع الأماكن الثلاثة للتطهير الكامل.
سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 13 حالة إصابة جديدة بفيروس COVID-19 بينما تم إغلاق 3 حانات في مدينة نيو كاسل ومحكمة مخدرات بتورنتو المجاورة، للتعقيم. حيث تم التأكد من زيارة أشخاص من سيدني لتلك الأماكن، أثناء إصابتهم بالفيروس في مرحلة انتقال العدوى.
وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس برجكليان إنه تم تسجيل الـ13 حالة إصابة الجديدة في الـ24 ساعة قبل الثامنة مساء الأمس. وشملت أعداد المصابين، ثلاثة مسافرين عائدين من الخارج وآخر من فيكتوريا. وتتم مراقبة ثمانية منهم حالياً في العناية المركزة.
وأكدت السلطات الصحية بالولاية أمس الأحد، أن إحدى الحالات المصابة في بؤرة بوتس بوينت في سيدني، تواجدت للعمل في محكمة مخدرات تورنتو يوم الإثنين الماضي. كما تم تعقيم المحكمة يوم الأحد، ويتوجب على كل من عمل بالمحكمة ذلك اليوم بمتابعة حالتهم الصحية وترقب ظهور أي أعراض.
وقام رجلٌ آخر زار سيدني، بزيارة فندق فيناص جيزموند في نيو كاسل يوم الأربعاء ووالزإند ديغرز ولامبتون بارك يوم الخميس. وستخضع الأماكن الثلاثة للتطهير الكامل.
ويجب على زوار تلك الأماكن في أوقات محددة من يوم زيارة الرجل المصاب، أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوماً والخضوع لاختبار الفيروس.
وقال المسؤول الطبي من منطقة هانتر نيو إنغلاند الدكتور ديفد درهيم في تصريحٍ له صباح اليوم إن العزل الذاتي في غاية الأهمية.
"ستساعد تلك الإجراءات على تقليص فرصة انتشار الفيروس"
ومن جانبه قال المدير التنفيذي لوالزإند ديغرز جون هيوم، إنه تم التواصل معه من قبل وزارة الصحة بالولاية يوم الأحد وُطِلبَ منه تقديم هويات جميع رواد ناديه في تلك الليلة. ومن المتوقع أن يعيد النادي فتح أبوابه الإثنين القادم.
وتنصح حكومة نيو ساوث ويلز بقوة كل سكانها بارتداء الكمامات، بينما تستعد الولاية لمواجهة الأسواء في المعركة مع فيروس الكورونا. حيث يترتب على المصلّين والعاملين بوظائف تتطلب مواجهة العامة والقانطين في الأحياء المزدحمة والأماكن المغلقة كالمواصلات العامة ومحلات البضائع الغذائية، ارتداء الكمامات.
ومن جانبها شددت برجكليان على أهمية الالتزام بالنصائح الوقائية للحد من خطر الإصابة بالفيروس.
النصائح من شأنها ضمان استمرار نيو ساوث ويلز على وضعها الحالي. لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية وخطورة الأسابيع القليلة القادمة.
وبالرغم من أنها لم تجعل ارتداء الكمامات إلزامياً، إلا أنها حثت كبار السن والمعرضين لخطر الأمراض المزمنة على ارتداءها.
" لم نكف الحديث عن الكمامات علي مدى الأسابيع الماضية ولكن الوضع في فيكتوريا يدعو إلى القلق."
وتوفي رجلٌ في الـ83 من عمره متأثراً بالفيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع بجنوب غرب سيدني. وكان قد أصيب بالفيروس في بؤرة فندق كروس رودز بسيدني في وقتٍ سابق. ليصل بذلك عدد حالات الوفاة بالولاية إلى 52 وإجمالي عدد حالات الوفاة على الصعيد الوطني إلى 208.
وهي الوفاة الأولى في ولاية نيو ساوث ويلز منذ أيار/مايو الماضي.
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سيدني - استراليا
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