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أستراليا: الحكومة تعيد العمل بشرط البحث عن عمل للحصول على اعانات جوب سيكر

شرط الالتزامات المتبادلة يبدأ العمل به ابتداء من اليوم

آخر تحديث: منذ 24 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: الحكومة تعيد العمل بشرط البحث عن عمل للحصول على اعانات جوب سيكر
People are seen in long queues outside the Centrelink office in Southport on the Gold Coast, Monday, March 23, 2020. Source: AAP

ستعيد الحكومة الفيدرالية اليوم العمل بشرط البحث عن العمل كاساس للحصول على المساعدات المالية ضمن برنامج الاعانات جوب سيكر، مما يجبر متلقي هذه الاعانات على التقدم للحصول على عدد معين من الوظائف كل شهر من أجل الاستمرار في تلقي مبالغ الدعم.

 

وكان قد تم تعليق هذه المتطلبات، المعروفة باسم الالتزامات المتبادلة ، في اذار مارس بسبب الإغلاق الاقتصادي لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وسيتعين الآن على الباحثين عن عمل في جميع الولايات ما عدا فيكتوريا التقدم للحصول على ما يصل إلى أربع وظائف في الشهر لمواصلة تلقي المدفوعات.

وإذا رفض متلقي الاعانة البحث عن عمل فبامكان مكتب العمل وقف الاعانات التي يتلقاها.

 

وقال المتحدث باسم وزيرة العمل ميكاليا كاش في بيان انه اعتبارًا من 4 اب أغسطس 2020، إذا رفض الباحث عن عمل عرض عمل مناسب - بدون سبب وجيه - فقد يتم إلغاء مدفوعاته".

وقال البيان أيضا أنه إذا حدث ذلك، فإن الباحثين عن عمل سيحتاجون إلى إعادة تقديم طلب للحصول على دعم الدخل ويقضون "فترة استبعاد" مدتها أربعة أسابيع قبل استئناف الدفع.

ويعد عدد طلبات العمل التي يحتاج متلقو الاعانات تقديمها بموجب الالتزامات المتبادلة أقل بكثير مما كان عليه الوضع قبل وباء كورونا، حيث كان على الباحثين عن العمل التقدم للحصول على ما يصل إلى 20 وظيفة في الشهر.

لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أنه ما زال من السابق لأوانه إعادة الالتزامات المتبادلة بسبب التأثيرات السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد في البلاد..

المصدر: SBS

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