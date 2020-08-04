أستراليا: برد قارص وعواصف رعدية ورياح مدمرة وثليج: حالة طقس لم تشهدها فيكتوريا منذ 24 عاماً

موجة صقيع من العام الماضي سببت أمطار غزيرة في وسط ملبورن

من المتوقع ن تعصف موجة برد قارص بولاية فيكتوريا على مدى الأربعة أيام القادمة. وتحمل الموجةَ الباردةَ رياحٌ من المحيط الأطلسي، قد تتحول إلى رياح مدمرة بحسب تحذير مكتب الأرصاد الجوية.

وشهدت منطقة سنيك فالي بالقرب من بالارات تساقط ثلج غير متوقع اليوم يصل ارتفاعه إلى 400مم.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلج في بعض المناطق المرتفعة غداً أيضاً ليصل ارتفاعه إلى 500مم. حيث تستعد بلدات على حدود ملبورن مثل داندينوغ باستقبال هذا الطقس الغير مسبوق. إذ يتوقع تساقط الثلج على المناطق على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر.

ووصلت درجات الحرارة إلى 1- في بعض المناطق صباح اليوم. بينما تصل درجة الحرارة القصوى المتوقعة لليوم في ملبورن إلى 11 مئوية.

وبحسب الأرصاد الجوية الأسترالية من المتوقع أن تستمر الموجة حتى يوم الجمعة. إذ حذرت الأرصاد من سقوط البَرَد ورياح مدمرة واحتمال عواصف رعدية وغيرها من الظواهر الجوية.

ويحتمل تساقط أمطار متفرقة أيضاً بنسبة 90% في ملبورن اليوم، تقل على مدى الأيام القادمة.