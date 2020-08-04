أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 12 إصابة جديدة وإغلاق مدرستين في سيدني

A file photo of Bonnyrigg High School in Sydney's South West Source: AAP

تم إغلاق مدرسة ثانوية وأخرى ابتدائية في جنوب غرب سيدني بعد إصابة 3 طلاب بفيروس كورونا.



وأغلقت مدرستا بونيريغ وغرينواي بارك العامة اليوم للتعقيم والتطهير الكامل، بالإضافة لمتابعة الحالات والتحقيق في طريقة انتشار العدوى. وطلبت السلطات من جميع الطلاب الخضوع للعزل الذاتي.

وأعلنت مدرسة بونيريغ يوم الإثنين على موقعها الإلكتروني أن جميع طلابهم سيتلقون دروسهم من المنزل اليوم. كما اتخذت مدرسة غرينواي بارك نفس الإجراء.

ومن المتوقع أن تعلن المدرستان في وقتٍ لاحقٍ من اليوم عن كيفية المضي قدماً والخطوات المستقبلية بالنسبة للطلاب واستكمال الدراسة.

وكانت قد أعلمت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز، وزارة التعليم بإصابة الطلاب الثلاثة. حيث يدرس طالبان منهم في مدرسة غرينواي بارك وطالب في مدرسة بونيريغ الثانوية.

وطالبت وزارة الصحة من كل شخص مرتبط بالمدرسة أو اختلط بأحد العاملين فيها، أن يخضع لاختبار الفيروس مع ظهور أية أعراض أو مؤشرات بالمرض.

حيث سجلت الولاية 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 12،876 اختبار خلال الـ24 السابقة للثامنة مساء الأمس. وتم التعرف على طريقة انتقال العدوى لجميع الحالات. وتتلقى حالياً 6 حالات مصابة بالفيروس الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة، بينما لا تزال 5 حالات على أجهزة التنفس الصناعي.

ومن جانبها حذرت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس برجكليان من احتمالية تشديد إغلاق الحدود مع ولاية فيكتوريا بعد إصابة رضيع بالفيروس مؤخراً.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 13 حالة جديدة بالأمس، ومن ضمنها 4 عائدين من الخارج أو فيكتوريا، وواحدة مجهولة المصدر.

كما ونصحت حكومة الولاية بضرورة ارتداء الكمامات في المواقف عالية الخطورة، بينما تدخل نيو ساوث ويلز في ما وصفتها برجكليان بالمرحلة الحرجة. وقالت برجكليان إنها تحمل معها كمامة في جميع الأوقات الآن. ونصحت العاملين في وظائف تضطرهم للتعامل مع العامة، بارتداء الكمامات.