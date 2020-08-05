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أستراليا: كوينزلاند تغلق كامل حدودها مع نيو ساوث ويلز ومقاطعة أراضي العاصمة

اضطرت رئيسة حكومة ولاية كوينزلاند أنستازيا بالاشاي بإغلاق الحدود بعد محاولات عديدة للتحايل علي قوانين العزل الإجباري

آخر تحديث: منذ 21 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: كوينزلاند تغلق كامل حدودها مع نيو ساوث ويلز ومقاطعة أراضي العاصمة

أعلنت ولاية كوينزلاند عن عزمها إغلاق كامل معابرها الحدودية مع ولايتي نيو ساوث ويلز مقاطعة أراضي العاصمة، بعدما استمر المسافرون بتجاهل إجراءات العزل المشروطة عند الدخول إلى كوينزلاند.

 

وسيتوجب على سكان كوينزلاند العائدين إلى الولاية تحمل تكاليف العزل الإجباري لمدة 14 يوماً، بينما سيتم منع دخول أي زوار من خارج الولاية، ماعدا استثناءات نادرة. وتدخل تلك الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بدايةً من الساعة 1 صباحاً يوم السبت القادم.

 

وقالت رئيسة حكومة الولاية أنستازيا بالاشاي إن السبب الرئيسي وراء الإغلاق الصارم للحدود، عدم التزام المسافرين بالقوانين الموضوعة.

هناك وفيات يجب أخذها بعين الاعتبار هنا. الأمر يتعلق بالحياة أو الموت.

ومن جانبه قال وزير الصحة ستيفن مايلز إن الإغلاق ضمن مقاطعة أراضي العاصمة لأن المسافرين تفادوا إجراءات العزل عبر السفر مباشرةً بالطائرة من كانبرا.

 

حيث اتهم رجل بالقيادة من سيدني إلي كانبرا ثم ركوب طائرة إلي كوينزلاند، بهدف التحايل على إجراءات العزل الإجباري عند الحدود بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

 

وبحسب نائب مفوض الشرطة ستيف غولشويسكي، قال المتهم إنه فاض به الكيل من إجراءات العزل وأراد الذهاب إلى العمل.

 

وفي تلك الأثناء سجلت ولاية كوينزلاند حالة إصابة جديدة في 24 ساعة الأخيرة بعدما ثبتت إصابة سيدة تبلغ من العمر 86 عاماً بالفيروس.

 

كما تم ضبط 3 رجال حاولوا اختراق الحدود بدون الخضوع للعزل الإجباري. الرجال البالغة أعمارهم 23 و25 و29 عاماً لم يفصحوا عن مجيئهم من بؤر تفشي الفيروس في ملبورن.

المصدر: SBS

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