أستراليا: سلطات فيكتوريا تتخوف من تجاوز اصابات كورونا اليومية عتبة 1000 أصابة

Wearing masks in Melbourne and the Mitchell Shire has been mandatory for nearly a week.(ABC News: Darryl Torpy)

تستمر المئات من حالات الإصابة بفيروس كورونا غير معروفة المصدر بالظهور في فيكتوريا، مما يعيق جهود الولاية في كبح الوباء في وقت تدخل فيه اليوم قيود جديدة ضمن المرحلة الرابعة حيز التنفيذ.

وشهدت فيكتوريا الأربعاء أسوأ أيامها مع ذروة جديدة من 725 حالة أصابة جديدة بكورونا مع عجز السلطات الصحية عن تتبع 122 منها لمعرفة مصدر العدوى.

كما تم تسجيل خمس عشر حالة وفاة أخرى، بما في ذلك رجل في الثلاثينيات من عمره أصبح أصغر شخص في أستراليا يفارق الحياة بسبب المرض.

وتقول السلطات ان اعداد الاصابات في يوم الأربعاء مقلقة، لكن الظهور المستمر لحالات اصابة غير معروفة المصدر أو غامضة هو ما يشكل أكبر تهديد لآمال الفيكتوريين في الخروج من حالة الإغلاق التام.

يأتي ذلك في الوقت الذي قد تواجه فيه فيكتوريا معدل إصابة يومية يزيد عن 1000، وفقًا لنمذجة حكومية حصلت عليها صحيفة الاستراليان .

وتشير تحليلات حكومة فيكتوريا إلى أنه من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا قبل أن يتحسن، مع عدم توقع حصول انخفاض في الأرقام لم حتى أواخر آب أغسطس، حسبما ذكرت الصحيفة.

وفي ظل هذه الظروف، حث رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز اهالي فيكتوريا على اتباع القواعد الصحية من اجل خفض اعداد الاصابات.