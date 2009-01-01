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أستراليا: قيود صارمة تدفع متاجر ملبورن للإغلاق وتسجيل 471 حالة جديدة في فيكتوريا
منعت الولاية مواقع البناء والتشييد، والمصانع من الاستمرار في العمل.
فرضت حكومة ولاية فيكتوريا قيوداً جديدة صارمة على الشركات والمتاجر في ملبورن، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في المدينة المنكوبة.
وأغلقت معظم المتاجر أبوابها أمام الزبائن في جميع أنحاء المدينة اعتبارًا من مساء يوم الخميس، كما منعت الولاية مواقع البناء والتشييد، والمصانع من الاستمرار في العمل.
وسيتعين على الذين يُسمح لهم بالعمل استخراج تصريح للسماح لهم بخرق حظر التجول المفروض على سكان المدينة.
وقالت حكومة الولاية إن الشركات المخالفة والتي قد تصدر تصاريح للعمال الغير ضروريين ستوقع عليها غرامة تصل إلى 100 ألف دولار، في حين تصل الغرامة على الأفراد 20 ألف دولار.
من ناحية أخرى سجلت فيكتوريا 471 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، في انخفاض كبير عن عدد الحالات القياسي البالغ 725 حالة يوم الأربعاء.
كما توفي ثمانية أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم رجلين في الستينيات من العمر، وثلاثة رجال وامرأتين في الثمانينيات، وامرأة واحدة في التسعينات من عمرها.
هذا وتقول السلطات إن أربعة أشخاص من الثمانية توفوا في دور رعاية المسنين.
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سيدني - استراليا
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