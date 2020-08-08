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أستراليا: الشرطة تلقي القبض على رجلين لمحاولتهما تنظيم احتجاج ضد تدابير العزل في ملبورن

أضافت شرطة ولاية فيكتوريا إنها سترد بحزم على أي خرق للقيود، وقد سطّرت 196 غرامة خلال الـ 24 ساعة الماضية لأسباب مختلفة.

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: الشرطة تلقي القبض على رجلين لمحاولتهما تنظيم احتجاج ضد تدابير العزل في ملبورن

ألقت الشرطة القبض على رجلين في ولاية فيكتوريا بتهمة التخطيط لمظاهرات على تدابير العزل في ملبورن، كان من المنتظر تنظيمها في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

 

وقالت الشرطة في بيان لوسائل الإعلام إن المتهمين سيمثلان أمام القضاء في أسرع وقت ممكن بتهمة التحريض على ارتكاب جنحة.

 

وتقول السلطات في ولاية فيكتوريا إن المظاهرة التي كان من المنتظر أن يشارك فيها المئات تنتهك التدابير المتخذة لمحاولة كبح انتشار فيروس كوفيد-19.

 

هذا وقامت الشرطة بإلقاء القبض على منظمي المظاهرات من منزلهما في حي موروبارك وحي شيرنسيد، وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة للمنظمين في تحرك غير مسبوق.

 

وقالت الشرطة إن منظمي المظاهرة سيتم إطلاق سراحهم بعد توجيه الاتهام لهم.

 

وأضافت شرطة ولاية فيكتوريا إنها سترد بحزم على أي خرق للقيود، وقد سطّرت 196 غرامة خلال الـ 24 ساعة الماضية لأسباب مختلفة.

 

كانت أستراليا قد استطاعت احتواء الموجة الأولى من وباء كورونا، لكن بعض بؤر انتشار الفيروس الجديدة ظهرت في شهر حزيران/يونيو في ملبورن وخرجت عن نطاق السيطرة.

 

وشددت ولاية فيكتوريا التي سجلت 450 إصابة جديدة أخرى الجمعة القيود تدريجا في الأسابيع الأخيرة.

 

وفرض حظر تجول ليلي في بداية الأسبوع وتم السماح فقط للمتاجر"الضرورية" بفتح أبوابها منذ الخميس.

 

وما زال بإمكان السكان مغادرة منازلهم خلال النهار لممارسة الرياضة أو التسوق أو العمل إذا كانت وظيفتهم تعتبر "ضرورية".

المصدر: SBS

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