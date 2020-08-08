- أستراليا: الشرطة تلقي القبض على رجلين لمحاولتهما تنظيم احتجاج ضد تدابير العزل في ملبورن
- تحقيق السلطة: الحقّ على "التلحيم"!
- ماكرون يجهد لعقد مؤتمر الدول المانحة.. وعون ونصرالله يرفضان التحقيق الدولي
- نصر الله يتلقف الطرح الفرنسي.. وشبهات دولية حول حزبه
- انفجار بيروت : نصرالله ينتصر للنظام الفاسد مرة أخرى
- التحقيقات حول الأمونيوم: توقيف ضاهر ومرعي وقريطم وآخرين | أمن الدولة «تنبّأ» بتدمير المرفأ
- ماكرون يمدّ يده.. مبادرة أم ارتجال؟
- ماكرون: لبنان لن يعود بعد 4 آب كما كان
- مدرسة ماكرون ومدرسة هند أبي اللمع وابرهيم مرعشلي!
- سرقة النيترات حافظت على ما تبقّى من بيروت... وذخائر انفجرت في المرفأ؟
- جعجع لماكرون: أُطلب الإصلاحات من "حزب الله" و"التيّار"
- ماكرون و"حزب الله"... والإرتياح المتبادل
- ليس بالتغيير الحكومي وحده... تحلّ الأزمة السياسية!
- ضاهر لم يطبّق قانون الجمارك
- الأهوال اللبنانيّة المتوالية
- ترامب وماكرون يفكّان «عزلة» الحكم
- إنفجار المرفأ: الجميع متهم الى ان تثبت براءته
- نصرالله: التحقيق في الانفجار مسألة كيانية!
- رفع الركام مرتجل... وينتظر قرارات من «فوق»
- «الحساسيّة» تجاه مرفأ طرابلس: عطل أوّل تقني في «سيستم» الجمارك
- خشية على ملفات «شحنة المرفأ» في العدليّة
- مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر... وقلق من رفع الأسعار
- وثقت "اللحظة المشؤومة" عن قرب.. فنانة لبنانية تنجو بأعجوبة من انفجار المرفأ
- ميشال ضاهر يعلن انسحابه من تكتل لبنان القوي
- كيندال جينر بـ"فستان قصير" وسيقان مثيرة في ماليبو!
- نصرالله وعون يرفضان لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة انفجار بيروت
- اقتلاع قلب لبنان المخطوف!
- أشهر خبير متفجرات إيطالي: انفجار بيروت حدث بمستودع أسلحة
- توقعات الأبراج ليوم August 8, 2020
- كارثة المرفأ.. سرّ رفض نصرالله وعون للتحقيق الدولي والدفع به إلى "مقبرة الأحكام"
- هل تُواجِه اللّيرة التركيّة سيناريو الانهيار نفسه الذي واجهته اللّيرتان اللبنانيّة والسوريّة في ظِل انخفاض قيمتها التّاريخي مُؤخّرًا؟ وهل بدأت الحرب الاقتصاديّة ضدّ أردوغان كردٍّ على “آيا صوفيا” والتدخّل لصالح أذربيجان ضدّ أرمينيا؟ ولماذا لا نستبعد تفعيل حرب “سرت الجفرة” في ليبيا قريبًا بعد الاتّفاق البحَري المِصري اليوناني؟
- نصرالله: لا صلة لحزبنا بالمرفأ.. ولمحاسبة وسائل الإعلام
- عمليات بحث عن عالقين تحت أنقاض مرفأ بيروت غداة توقيف 16 من موظفيه
- وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154
- كشف حقيقة الفيديو الحراري والصاروخ الذي ضرب مرفأ بيروت
- ماكرون يقول إن مساعدات لبنان لن تذهب إلى "الأيدي الفاسدة"
- توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر رهن التحقيق
- 8 ساعات تاريخية لماكرون المنقذ تزلزل السلطة !
- كاتب إسرائيلي: مع حزب الله في السلطة.. دمار بيروت كان مسألة وقت
- ماكرون نصحَ بحكومة وحدة وطنية والرؤساء أيّدوا..
- روايات ثلاث تفجّر الحرب ورابعة تخدّر اللبنانيين!
- أسرار وخفايا لبنانية
- ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد اليوم!
- فرصة أخيرة.. هل يُنقذ الخارج لبنان أو السلطة؟
- هل فُكّ الحصار الدولي عن الدولة؟
- رواية أمنية رسمية: هكذا انفجر «عنبر الإهمال»
- أزمة زجاج وألمنيوم.... أسعار وكميات واستيراد
- أستراليا: شاب مصاب بكورونا زار سبعة مطاعم وفرع لمتجر وولورث في سيدني
- ماكرون دفَنَ السلطة بالحياة... "يا محلى بهدلة" لودريان!
- ماكرون «اللبناني»: تأنيب السلطة ومؤتمر للإعمار مع حكومة جديدة
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: الشرطة تلقي القبض على رجلين لمحاولتهما تنظيم احتجاج ضد تدابير العزل في ملبورن
أضافت شرطة ولاية فيكتوريا إنها سترد بحزم على أي خرق للقيود، وقد سطّرت 196 غرامة خلال الـ 24 ساعة الماضية لأسباب مختلفة.
ألقت الشرطة القبض على رجلين في ولاية فيكتوريا بتهمة التخطيط لمظاهرات على تدابير العزل في ملبورن، كان من المنتظر تنظيمها في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.
وقالت الشرطة في بيان لوسائل الإعلام إن المتهمين سيمثلان أمام القضاء في أسرع وقت ممكن بتهمة التحريض على ارتكاب جنحة.
وتقول السلطات في ولاية فيكتوريا إن المظاهرة التي كان من المنتظر أن يشارك فيها المئات تنتهك التدابير المتخذة لمحاولة كبح انتشار فيروس كوفيد-19.
هذا وقامت الشرطة بإلقاء القبض على منظمي المظاهرات من منزلهما في حي موروبارك وحي شيرنسيد، وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة للمنظمين في تحرك غير مسبوق.
وقالت الشرطة إن منظمي المظاهرة سيتم إطلاق سراحهم بعد توجيه الاتهام لهم.
وأضافت شرطة ولاية فيكتوريا إنها سترد بحزم على أي خرق للقيود، وقد سطّرت 196 غرامة خلال الـ 24 ساعة الماضية لأسباب مختلفة.
كانت أستراليا قد استطاعت احتواء الموجة الأولى من وباء كورونا، لكن بعض بؤر انتشار الفيروس الجديدة ظهرت في شهر حزيران/يونيو في ملبورن وخرجت عن نطاق السيطرة.
وشددت ولاية فيكتوريا التي سجلت 450 إصابة جديدة أخرى الجمعة القيود تدريجا في الأسابيع الأخيرة.
وفرض حظر تجول ليلي في بداية الأسبوع وتم السماح فقط للمتاجر"الضرورية" بفتح أبوابها منذ الخميس.
وما زال بإمكان السكان مغادرة منازلهم خلال النهار لممارسة الرياضة أو التسوق أو العمل إذا كانت وظيفتهم تعتبر "ضرورية".
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: الشرطة تلقي القبض على رجلين لمحاولتهما تنظيم احتجاج ضد تدابير العزل في ملبورن
- أستراليا: شاب مصاب بكورونا زار سبعة مطاعم وفرع لمتجر وولورث في سيدني
- أستراليا: قيود صارمة تدفع متاجر ملبورن للإغلاق وتسجيل 471 حالة جديدة في فيكتوريا
- أستراليا: سلطات فيكتوريا تتخوف من تجاوز اصابات كورونا اليومية عتبة 1000 أصابة
- أستراليا: فيكتوريا تسجل رقماً قياسياً بإصابة 725 شخصاً بكورونا ووفاة 15 آخرين
- أستراليا: كوينزلاند تغلق كامل حدودها مع نيو ساوث ويلز ومقاطعة أراضي العاصمة
- أستراليا.. التسريحة الأخيرة قبل الإغلاق: صالونات الشعر تغلق أبوابها لستة أسابيع
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 12 إصابة جديدة وإغلاق مدرستين في سيدني
- أستراليا: برد قارص وعواصف رعدية ورياح مدمرة وثليج: حالة طقس لم تشهدها فيكتوريا منذ 24 عاماً
- أستراليا: الحكومة تعيد العمل بشرط البحث عن عمل للحصول على اعانات جوب سيكر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)