أستراليا: إغلاق مدرسة غربي سيدني بعد إصابة طالب بكوفيد-19

Bonnyrigg Heights Primary school in western Sydney. Source: NSW Department of Education

أعلنت مدرسة مدرسة بونيريغ هايتس الابتدائية غربي سيدني عن إغلاق أبوابها بعد إصابة أحد طلابها بكوفيد-19، في وقت حثت فيه السلطات الصحية السكان على توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماتها.

وسيتابع جميع طلاب مدرسة Bonnyrigg Heights دراستهم اليوم من المنزل حيث تساعد المدرسة وزارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز على تتبع المخالطين للطالب وتعقيم وتطهير المدرسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها المدرسة، حيث شهدت حادثة مماثلة قبلا وأعيد افتتاحها بعد 5 أغسطس.

وكإجراء احترازي متبع، طُلب من جميع الموظفين والطلاب عزل أنفسهم.

وأصدرت السلطات تحذيرا بعد إغلاق كنيسة شمال سواحل سيدني بعد شكوك بتعرض الأشخاص الذين حضروا قداسين لـ كوفيد-19.

وخضعت كنيسة سانت أغاثا الكاثوليكية في بنانت هيلز للتعقيم بعد أن ثبت إصابة أحد أبناء الرعية بالفيروس.

من جهتها، تعمل وزارة الصحة بالولاية على تتبع المصلين في 3 أغسطس بين الساعة 7 مساءً و 8 مساءً ، مع نصح أي شخص حضر القداس بالعزل حتى يتم الاتصال به.

كما أعلم الأشخاص الذين حضروا القداس 6.30 صباحًا في 5 و 6 أغسطس أيضًا بوجوب مراقبة ظهور الأعراض.

إضافة إلى هذا، نصحت السلطات الصحية الأشخاص الذين زاروا صيدلية PharmaSave في ضاحية Cherrybrook والواقعة في مركز تسوق Appletree من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً في 6 أغسطس، أن يكونوا في حالة تأهب للأعراض بعد أن ثبت إصابة عامل بها.

والعامل ، الذي ارتدى كمامة أثناء عمله، يعد واحدا من 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 سجلت أمس ، مع حالة واحدة فقط في الحجر الصحي بالفندق واثنتان قيد التحقيق.

إضافة إلى هذا، نصحت السلطات الصحية الموظفين الذين كانوا على اتصال مع موظف رعاية صحية في مستشفى هورنزبي بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا بعد أن عمل الموظف في قسم الطوارئ في 6 أغسطس من 11 صباحًا حتى منتصف الليل أثناء إصابته.

من جهته، حث د. جيريمي ماكنولتي من وزارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز السكان على الخضوع للاختبار وممارسة التباعد الاجتماعي وارتداء كمامة إذا كان التباعد الاجتماعي غير ممكن.