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أستراليا: فيكتوريا: 322 حالة جديدة و 19 حالة وفاة
يستمر ارتفاع عدد الوفيات الناجمة فيروس كورونا في فيكتوريا، في وقت أكدت فيه 322 حالة جديدة.. و إطلاق برنامج مجاني يسمح لغير القادرين على الخروج من منازلهم بالحصول على الإختبار خلال 48 ساعة.
سجلت ولاية فيكتوريا 19 حالة نتيجة الإصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ما يجعله أكثر الأيام مأساوية منذ بدء انتشار الوباء.
وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا في مؤتمر صحافي اليوم إن معدل امتثال السكان للبقاء داخل منازلهم في ازدياد، وأن ذروة إغلاق المرحلة الرابعة وقيود المرحلة الثالثة السابقة "حققت الكثير لكن ليس بالقدر المطلوب".
وأضاف أندروز "لقد حققت بعض الاستقرار في الأرقام لكن علينا أن نخفضها حتى نتمكن من إعادة فتح الولاية".
وأكد أن متتبعي الاتصال يقومون بجهدهم على أكمل وجه، مشددا على أهمية قيام أفراد المجتمع بدورهم.
وتأتي وفيات اليوم بعد يوم عصيب آخر شهدته الولاية أمس مع 17 حالة وفاة جديدة وهو أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا سجل خلال يوم واحد في أستراليا. ولم يتم الكشف عن أعمار وهويات الضحايا الجدد.
وتوفي 93 شخصا من سكان فيكتوريا بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالولاية إلى 229 شخصا.
من جانبه، صرح المسؤول في وزارة الصحة د. نيك كوتسوورث لـشبكة أخبار أي بي سي اليوم قائلا إنه من الواضح أن إجراءات الإغلاق أدت إلى "استقرار" في الحالات الجديدة.
وفي بارقة أمل قال كوتسوورث "هناك توقعات بأن قيود المرحلة قد قيدت الحركة بدرجة كافية بحيث ينخفض عدد معدل انتقال الفيرزس بشكل كبير إلى أقل من واحد وسنبدأ في رؤية الأرقام تنخفض".
كما أطلقت حكومة الولاية برنامج " Call-to-test" للأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم والخضوع للإختبار.
وفي هذا الشأن قالت وزيرة الصحة جيني ميكاكوس اليوم إن بعض سكان فيكتوريا الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع اختبار فيروس كورونا سيكونون قادرين على الخضوع للإختبار في منازلهم مجانًا في غضون 48 ساعة.
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سيدني - استراليا
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