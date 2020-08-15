أستراليا.. "ملبورن تجاوزت الذروة": فيكتوريا تسجل 303 حالة جديدة و4 حالات وفاة

سجلت ولاية فيكتوريا 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية بعد أن كانت قد سجلت 372 حالة في اليوم السابق.

وتوفي أربعة أشخاص جدد اليوم جراء الإصابة فيما كان قد تم تسجيل 14 حالة وفاة بالأمس بينهم رجل في العشرينات من العمر والذي أصبح أصغر أسترالي يموت نتيجة الإصابة بالفيروس. ولم تكشف السلطات عن المزيد من التفاصيل بخصوص الضحايا الأربعة اليوم بما في ذلك أعمارهم.

وقال كبير المسؤولين الصحيين في الولاية البروفيسور بريت ساتون إنه يعتقد أن الولاية قد تجاوزت ذروة أزمة تفشي الوباء بعد فرض إجراءات الإغلاق من المرحلة الرابعة.

وقال ساتون إن تحليل نمط الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية يظهر أن الذروة قد مرت على الأرجح قبل أربعة أو خمسة أيام، مؤكدا أننا "سنرى انخفاضا في الأعداد من الآن فصاعدا".

وانخفضت أعداد الإصابات الجديدة في فيكتوريا بشكل منتظم على مدار الأسبوع الماضي بعد أن كانت قد وصلت إلى 725 حالة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة في وقت سابق من الشهر الجاري.

لكن البروفيسور ساتون قال إن أعداد الإصابات الجديدة يجب أن تنخفض أكثر بكثير قبل أن تقوم السلطات برفع إجراءات الإغلاق. وقال ساتون "لا يمكن أن نرفع الإجراءات إذا كنا نسجل 100 حالة يوميا. وأضاف "يجب أن نصل إلى أقل رقم ممكن من الحالات."

وفي الوقت الراهن يخضع سكان مدينة ملبورن لحظر تجول ليلي ولا يمكن لهم مغادرة المنزل إلا لشراء المواد الأساسية مرة واحدة في اليوم، كما لا يمكن لهم الابتعاد عن منزلهم أكثر من خمس كيلومترات ويجب على الجميع ارتداء الكمامات أو أقنعة الوجه.

كما تطبق السلطات إجراءات الإغلاق من المرحلة الثالثة على باقي أنحاء ولاية فيكتوريا.