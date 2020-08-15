- أستراليا.. "أخطاء جسيمة وغير مبررة": النتائج الكاملة للتحقيق في واقعة "روبي برينسيس" في سيدني
- أستراليا.. "ملبورن تجاوزت الذروة": فيكتوريا تسجل 303 حالة جديدة و4 حالات وفاة
- الاحتدام إلى الذروة: حكومة "قادرة" برئاسة الحريري؟
- المجتمع الدولي يملأ فراغ السلطة والملف الـــحكومي ينتظر مفاجأة
- أسرار وخفايا لبنانية
- انتهت "زوبعة" بهاء الحريري
- لبنان القديم مات... لبنان الجديد لم يولد بعد
- الديموقراطية العددية بديلاً من تغييــــر النظام؟
- «مرقلي تمرقلك»...
- باريس كانت مع سعد وواشنطن مع نواف؟!
- بين «كارثة القرن» و»حكومة القرن»!
- قانونيون: الثقل المعنوي يبدأ من الإستقالات الكبيرة
- "غارة" إيرانية على بوارج المرفأ... ونصرالله يضع الإصبع على "الزناد"!
- «فيتو» أميركي على «حزب الله» بالحكومة .. و«المحور» يرفض الإملاءات مقابل المساعدات
- هيل «يطلب» رئيسَ وزراء يحظى بدعم شعبيّ: اللعبة انتهت!
- حشود دولية: إما يتنازل حزب الله أو الانفجار الكبير
- القصة الكاملة لسفينة الموت: رجل أعمال لبناني وعلم إيراني
- العونيون يُعرقلون التحقيق... ويحمون من دمّر المناطق المسيحيّة
- التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت: القانون لا يحقق العدالة!
- سماسرة عقاريون في بيروت المنكوبة: استثمار أم تهجير؟
- باريس في بيروت: كثير من الضبابية يؤخّر التكليف والتأليف
- ممنوع على "ظريف" زيارة شوارع بيروت
- 3.3 مليار دولار تعويضات التأمين على الخسائر تنتظر نتائج التحقيق
- التحقيق الدولي بالإنفجار عجّل بنقل زاسبكين
- زيارة هيل إستطلاعية والمشاورات الحكومية الجدية لم تنطلق بعد
- عندما تتقبّل السلطة التعازي بنفسها...
- نصر الله: لحكومة سياسية مع اختصاصيين
- المحققون الأميركيون في لبنان: ماذا أنجزوا سابقاً؟
- هل يكون خالد قبّاني رئيساً لحكومة «حيادية»؟
- الخلوي: سقطت الحكومة ولم تتسلم الدولة القطاع!
- عن «الضاحية» المطلة على وسط البلد | الخندق الغميق قبل 4 آب وبعده: التخلّي والحرمان على حالهما
- ميا خليفة تنتقد طريقة حفظ وتخزين "نترات الامونيوم" في لبنان!
- الشيخ غزّاوي حاول التسويق لنفسه فأساء لطرابلس وأهلها
- ظريف يخشى فقدان هيمنة حزب الله على لبنان
- فرنسا تتقدم سباق كبار اللاعبين في إعادة تأهيل لبنان
- توقعات الأبراج ليوم August 15, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم August 15, 2020
- نصرالله: المقاومة شرط وجود.. ولا حكومة حيادية
- الدولة القاتلة من يحاسبها؟
- "ولعت" بين رياض قبيسي وغادة عون.. "انت موظفة عند جبران باسيل"
- تسابق دولي على الدعم والمطالبة بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- ديبلوماسيون "يُبشِّرون": الإنفراج اقترب!
- هل أبلغ "حزب الله" حلفاءه الأساسيين رفع الغطاء عنهم؟
- استقالة حسان دياب لا تكفي
- هل ستتقاطع واشنطن والضاحية ضد باريس؟
- انفجار المرفأ سيفرض تعديل خطة الإنقاذ
- المحقق العدلي الثالث... ثابت... لكن ماذا عن التحقيقات؟
- تابوتُ العهد
- هل تمّ تضليل دياب؟ وكيف طارت زيارة المرفأ؟
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا.. "ملبورن تجاوزت الذروة": فيكتوريا تسجل 303 حالة جديدة و4 حالات وفاة
حصيلة الإصابات اليومية انخفضت بشكل منتظم على مدار الأيام السبعة الماضية بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى معدل لها بتسجيل 725 إصابة في يوم واحد
سجلت ولاية فيكتوريا 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية بعد أن كانت قد سجلت 372 حالة في اليوم السابق.
وتوفي أربعة أشخاص جدد اليوم جراء الإصابة فيما كان قد تم تسجيل 14 حالة وفاة بالأمس بينهم رجل في العشرينات من العمر والذي أصبح أصغر أسترالي يموت نتيجة الإصابة بالفيروس. ولم تكشف السلطات عن المزيد من التفاصيل بخصوص الضحايا الأربعة اليوم بما في ذلك أعمارهم.
وقال كبير المسؤولين الصحيين في الولاية البروفيسور بريت ساتون إنه يعتقد أن الولاية قد تجاوزت ذروة أزمة تفشي الوباء بعد فرض إجراءات الإغلاق من المرحلة الرابعة.
وقال ساتون إن تحليل نمط الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية يظهر أن الذروة قد مرت على الأرجح قبل أربعة أو خمسة أيام، مؤكدا أننا "سنرى انخفاضا في الأعداد من الآن فصاعدا".
وانخفضت أعداد الإصابات الجديدة في فيكتوريا بشكل منتظم على مدار الأسبوع الماضي بعد أن كانت قد وصلت إلى 725 حالة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة في وقت سابق من الشهر الجاري.
لكن البروفيسور ساتون قال إن أعداد الإصابات الجديدة يجب أن تنخفض أكثر بكثير قبل أن تقوم السلطات برفع إجراءات الإغلاق. وقال ساتون "لا يمكن أن نرفع الإجراءات إذا كنا نسجل 100 حالة يوميا. وأضاف "يجب أن نصل إلى أقل رقم ممكن من الحالات."
وفي الوقت الراهن يخضع سكان مدينة ملبورن لحظر تجول ليلي ولا يمكن لهم مغادرة المنزل إلا لشراء المواد الأساسية مرة واحدة في اليوم، كما لا يمكن لهم الابتعاد عن منزلهم أكثر من خمس كيلومترات ويجب على الجميع ارتداء الكمامات أو أقنعة الوجه.
كما تطبق السلطات إجراءات الإغلاق من المرحلة الثالثة على باقي أنحاء ولاية فيكتوريا.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. "أخطاء جسيمة وغير مبررة": النتائج الكاملة للتحقيق في واقعة "روبي برينسيس" في سيدني
- أستراليا.. "ملبورن تجاوزت الذروة": فيكتوريا تسجل 303 حالة جديدة و4 حالات وفاة
- أستراليا.. فيكتوريا: وحش كورونا يحصد أرواح 14 شخصا و372 حالة جديدة
- أستراليا: إعفاء سكان نيو ساوث ويلز العائدين من تكاليف الحجر الصحي في الفنادق
- أستراليا: دعوات لجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في مدارس نيو ساوث ويلز الثانوية وسط ازدياد الإصابات بكورونا
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 410 حالة إصابة جديدة و21 حالة وفاة
- أستراليا: اصابة اثنين من العاملين في مستشفى ليفربول بسيدني بكورونا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)