أستراليا: سيدني تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا بين أبناء الجالية العربية خلال أيام قليلة

ودعت الجالية العربية في مدينة سيدني أحد أبنائها ظهر اليوم بسبب الإصابة بكوفيد-١٩. مطانيوس رزق البالغ من العمر 87 عاما فارق الحياة بعد ان التقط العدوى هو وزوجته في وقت سابق.

وتعافت الزوجة من العدوى لكن رزق الذي ينحدر من بلدة عنطورين في شمال لبنان ظل في المستشفى حتى وفاته.

يأتي هذا بعد يومين فقط من وداع حار بين أبناء الجالية العربية في سيدني لجميلة جوزيف التي غادرت عالمنا عن عمر يناهز 80 عاما بعد إصابتها بكوفيد-١٩.

كل من جميلة جوزيف ومطانيوس رزق من رعية كنيسة سيدة لبنان في هاريس بارك غربي سيدني. وتطبق إدارة الكنيسة تدابير وقائية صارمة وتلزم الجميع بالتباعد الاجتماعي منذ أن تم الإعلان عن أول إصابة بين أبنائها الشهر الماضي، في حين بلغ عدد الحالات المرتبطة بالكنيسة نحو 25 حالة حتى الآن.

وأعلنت سلطات نيو ساوث ويلز اليوم عن تسع حالات جديدة وهو نفس العدد الذي تم تسجيله بالأمس. من بين الحالات الجديدة اثنان من العاملين في Chopstix Asian Cuisine داخل نادي Smithsfield RSL جنوب غرب سيدني.

وطلبت السلطات من أي شخص زار هذا المطعم في الفترة بين 31 يوليو تموز وحتى التاسع من أغسطس أب أن يراقب ظهور أي أعراض عليه ويذهب للخضوع إلى الفحص مباشرة بمجرد ظهور الأعراض.

باقي الحالات لأحد الطلاب في مدرسة تانغارا الكاثوليكية للبنات ليصبح عدد المصابين المرتبطين بتلك المدرسة 22 حالة، وحالة مرتبطة بنادي Mounties club في منطقة Mount Pritchard.

وخمس حالات أخرى مرتبطة بحالات معروفة بالفعل لدى السلطات.

ولم يشمل العدد الرسمي للحالات حالة تم تأكيدها في Rick Stein at Bannisters في منطقةMollymook في الساحل الجنوبي للولاية.

وطلبت السلطات من أي شخص ذهب على المطعم في الأول من أغسطس آب بين الثامنة مساء والعاشرة والنصف مساء وقضى ساعة احدة على الأقل أن يقوم بعزل نفسه والخضوع لفحص بشكل فوري.