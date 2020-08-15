أستراليا: تغريم "ستار كازينو" لسماحه لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما بالمقامرة في سيدني

فرضت السلطات غرامات بقيمة 90,000 دولار على Star Casino في سيدني بعد قيام ثلاثة أشخاص تحت السن القانوني بالمقامرة واحتساء الكحول بالكازينو من بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما.

وقامت والدة الفتاة باصطحابها إلى داخل الكازينو عن طريق أبواب الخروج ومنها إلى منطقة اللعب الرئيسية، حيث قامت الفتاة بالمراهنة 21 مرة في ماكينات البوكر خلال 17 دقيقة فقط.

البنت ووالديها كانوا في زيارة إلى أستراليا قادمين من الصين بتأشيرة سياحية، ولم تتمكن إدارة الكازينو من رصد المخالفة إلا عندما كانت العائلة في طريقها للخروج من المكان وهو ما اعتبرته سلطات تنظيم عمل أماكن القمار خرقا خطيرا لمعايير السلامة.

وقال رئيس السلطة المنظمة لعمل كازينوهات القمار فيليب كراوفورد "الأمر صادم أن يقوم والدي الفتاة بتسهيل دخولها بهذا الشكل المخادع، ناهيك عن سماحهم لابنتهم بالمقامرة."

دافيد بيرن مدير التحقيقات في سلطة التنظيم قال إن قيام شخص تحت السن بالتسلل من خلال أبواب الخروج هو خطر محتمل واضح كان يجب على إدارة الكازينو الاستعداد لمواجهته. وقال "ولكن هذا ليس الأمر الوحيد الذي فشلت إدارة الكازينو في معالجته، ولكن بمجرد دخول الطفلة إلى قاعة اللعب كان هناك عدد من الفرص أمام العاملين ليلاحظوا أن شابة صغيرة للغاية تلعب ماكينات البوكر، كان أمامهم وقت طويل قبل اكتشافهم للأمر عندما كانت العائلة مغادرة."

وفي واقعة منفصلة قدم الكازينو الكحول لمراهق لا يتجاوز عمره 17 عاما، وقام المراهق بلعب 42 جولة من الروليت و22 جولة من البوكر قبل أن يطرده أفراد الأمن. ودخل المراهق إلى الكازينو باستخدام رخصة القيادة الخاصة به وتفاعل مع العاملين في الكازينو 15 مرة على مدار ثلاث ساعات ونصف قبل أن يلاحظوا أنه تحت السن القانونية.

وفي واقعة ثالثة دخلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما إلى الكازينو من خلال نقطة دخول كبار الزوار دون أن يسألها أي شخص عن بطاقة الهوية. وعندما سألها العاملون أخيرا عن هويتها قدمت لهم رخصة قيادة مزيفة وقاموا بقبولها وقدموا لها الكحول.

وقال رئيس التحقيقات إن في الواقعتين قام المراهقين بقضاء وقت طويل بشكل كاف في الكازينو وتفاعلوا مع عدد من العاملين هناك قبل أن يتم كشف أمرهم. وأضاف "في واقعة الصبي البالغ من العمر 17 عاما أظهرت كاميرات المراقبة أنه تفاعل مع العاملين 15 مرة."

وقام الكازينو بالإبلاغ بنفسه عن الانتهاكات الثلاثة والتي وقعت في الفترة بين مارس آذار إلى يوليو تموز عام 2019، لكن هذا لم يمنع من فرض غرامة بقيمة 60 ألف دولار على الكازينو في واقعة الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عام و15,000 دولار في الواقعتين المتعلقتين بالمراهقين.

وأبلغت إدارة الكازينو عن 32 حادثة قام فيها أشخاص تحت السن بالدخول إلى المنطقة المحظورة عليهم خلال 2019 بينما بلغ عدد الحالات في 2018 نحو 35 حالة.