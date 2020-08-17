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القطرية تنقل "الطلاب الدوليين" إلى أستراليا مع أخذ الاحتياطات لمنع نقل كورونا

تأكيدات من السلطات أن الاحتياطات ستضمن بيئة آمنة لعودة الطلاب لاستراليا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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القطرية تنقل &quot;الطلاب الدوليين&quot; إلى أستراليا مع أخذ الاحتياطات لمنع نقل كورونا
International students line up for food vouchers outside Melbourne Town Hall.

ستصبح جنوب أستراليا ساحة اختبار لاستئناف الرحلات الجوية الدولية، حيث ستبدأ الولاية في تصدير المنتجات واستقبال الطلاب الدوليين.

 

وسيكون المنتجون في الولاية قادرين على تصدير اللحوم والمأكولات البحرية وغيرها من المنتجات إلى الشرق الأوسط وأوروبا عبر رحلتين أسبوعياً للخطوط الجوية القطرية.

وبموجب برنامج تجريبي جديد، سيسمح لحوالي 300 طالب دولي من جنوب شرق آسيا بالعودة إلى أديلايد الشهر المقبل.

وقال وزير التجارة سيمون برمنغهام إنه سيتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم نقل فيروس كورونا إلى أستراليا.

 

في هذه الاثناء اعلنت السلطات الصحية في جنوب استراليا تسجيل اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في الولاية.

المصدر: SBS

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