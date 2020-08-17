أستراليا: دعوات لسكان نيو ساوث ويلز بالخضوع للاختبار مع تزايد الحالات المرتبطة بمدرسة للبنات

Cleaners at Tangara School in Cherrybrook, Sydney, on Friday. New South Wales now has 3761 coronavirus cases of which 119 are active infections

دعت وزارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز في بيان سكان ولاية نيو ساوث ويلز لإجراء فحص كورونا، خاصة مع تزايد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

كما أكدت السلطات على أهمية التقدم وإجراء الاختبار حتى مع ظهور عوارض طفيفة على الشخص.

وحاليا تخضع طالبات مدرسة سيدني الثانوية للبنات للعزل بعد إصابة طالبة بكورونا، في وقت تواجه فيه الولاية مصادر انتقال غير معروفة.

وُطلب من جميع الموظفين والطلابات عزل أنفسهم. وسيتم احتساب إصابة الفتاة في الاحصاءات الرسمية التي ستصدر اليوم.

من جهته، أصبح رجل في الثمانينيات من عمره أحدث حالة وفاة بالفيروس في نيو ساوث ويلز، ما رفع عدد الوفيات إلى 54 حالة أمس و 396 حالة وفاة على المستوي الوطني.

وبالرغم من هذا سجلت الولاية أقل معدل بتسجيل الإصابات منذ 12 يوليو بلغ خمس إصابات فقط.

واكتسبت جميع هذه الإصابات محليا من بينها ثلاث مرتبطة بمدرسة تانغارا التي ربطت حتى الآن بـ 25 حالة ، في ضاحية شيريبروك شمال غرب سيدني.

أما بخصوص الحالتين الأخرتين، هناك تحقيقات جارية ، حول إصابة رجل في الأربعينيات من عمره من سكان غرب سيدني، وإصابة على اتصال وثيق بهذا الرجل، إلا أن مصدر العدوى غير معروف حاليا.

وحتى الآن ، هناك 378 حالة لم يتم تحديد مصدرها، في وقت أجري فيه حوالي 24093 اختبارًا لـكوفيد-19 في غضون 24 ساعة مع انتهاء الساعة الثامنة مساء من يوم السبت.

كما ستضاف حالة أخرى إلى احصاءات اليوم، بعد ثبوت إصابة حارس أمن بمحكمة باراماتا بكوفيد-19.

من جهتها، فرضت شرطة نيو ساوث ويلز أمس غرامة قدرها 5000 دولار على شركة تشغيل حافلات تستخدم للاحتفالات لخرقها قواعد القيود الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقاد الرجل البالغ من العمر 25 عامًا الحافلة التي تقل 43 راكبًا من بنريث إلى وسط مدينة سيدني عندما أوقفته الشرطة بعد الساعة 11.15 من مساء يوم السبت.

ووجهت إليه اتهامات بشأن عدد الركاب على متن الحافلة، وكان أغلبهم من القاصرين المخمورين.

كما ألقت الشرطة القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا لحيازتها الكوكايين.