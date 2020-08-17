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عدد العاطلين عن العمل في أستراليا يتجاوز المليون

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: RT
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 102
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عدد العاطلين عن العمل في أستراليا يتجاوز المليون

قال مكتب الإحصاء الوطني في أستراليا، في بيان الخميس، إن عدد العاطلين عن العمل في البلاد تجاوز المليون لأول مرة، وارتفع معدل البطالة في يوليو بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 7.5٪.

 

وأضاف رئيس المكتب بيورن جارفيس: "في يوليو ارتفع معدل البطالة إلى 7.5٪، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 16 ألفا. ولأول مرة، بات أكثر من مليون أسترالي عاطلين عن العمل، أو تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل أو كانوا يبحثون بنشاط عن عمل".

 

وذكر رئيس المكتب، أنه تم تسجيل زيادة في العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل على الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد أولئك الذين وجدوا عملا في يوليو الماضي (114700 شخص). ولا يزال عدد العاملين في البلاد بنهاية شهر يوليو، أقل بمقدار نصف مليون شخص، عما كان عليه في شهر مارس.

 

وتوقع المكتب ارتفاعا جديدا في عدد العاطلين عن العمل في أغسطس، عندما تستجيب السوق للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في فيكتوريا، ثم في أكتوبر عندما يتم إيقاف دفع التعويضات لمن فقدوا وظائفهم في إطار البرنامج الحكومي.

المصدر: RT

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