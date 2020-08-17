أستراليا.. مع تراجع عدد الحالات: فيكتوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بمقدار 25 حالة

Victoria has issued 1,959,302 coronavirus test results, with 21,566 since Saturday.

سجلت ولاية فيكتوريا اليوم 25 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا، ما رفع عدد الوفيات في الولاية إلى 334 و 421 على المستوى الوطني.

وبلغ عدد حالات الإصابة المسجلة بكوفيد-19 282 حالة، وسط ظهور مؤشرات على تراجع عدد الحالات المسجلة. جاء هذا الرقم القياسي للوفيات في وقت نقل فيه جميع المقيمين في دار رعاية بضواحي ملبورن الداخلية إلى المستشفيات بسبب تفشي الفيروس.

ووضع القائمون على دار هامبلتون هاوس في ألبرت بارك طاقما أمنيا تمركز في الخارج بسبب مخاوف من قيام السكان بالسير في الشوارع المجاورة دون أقنعة.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة جيني ميكاكوس إن "السكان الذين ما زالوا في المنشأة سيتم نقلهم إلى المستشفيات بحلول يوم الاثنين".

وهامبلتون هاوس عبارة عن دار بسعة 34 سريراً للذين يعانون من مشاكل صحة عقلية أو سلوكية.

عمال القطاع الصحي

وفي الوقت نفسه ، يعمل المسؤولون في الولاية على فهم معدلات الإصابة بـكوفيد-19 بشكل أفضل بين القوى العاملة في القطاع الصحي في الولاية حيث وضع المزيد من أفراد الطاقم التمريضي في دور رعاية المسنين للتعامل مع الحالات المتزايدة.

وفي هذا الشأن، وعد رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز بنشر التفاصيل في وقت مبكر من هذا الأسبوع للإجابة على بعض الأسئلة الأساسية المتعلقة بموظفي الصحة.

وقال أندروز " نحن نعلم بإصابة العاملين الصحيين ولكن من أين أتت الإصابة؟". وتابع قائلا "هل حصلوا عليها من العمل ، هل حصلوا عليه في المجتمع؟".

كما أوضح أندروز أن التحليل المتوقع نشره "سيوفر أيضًا بعض التفاصيل حول العمال الأكثر تعرضا للخطر ولماذا".

وكشفت آخر الأرقام ، إصابة 1164 عامل بالمجال الصحي بالفيروس.