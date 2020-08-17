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أستراليا: إلقاء القبض على شرطي مخمور خارج الخدمة بعد تحطم ست سيارات سيارة جنوب سيدني

بعض المصابين نقلوا إلى المستشفى ووضع الشرطي في الخدمة قيد المراجعة

آخر تحديث: منذ 40 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: إلقاء القبض على شرطي مخمور خارج الخدمة بعد تحطم ست سيارات سيارة جنوب سيدني
New South Wales Police badge Source: AAP/Dean Lewins

اتهم شرطي خارج الخدمة ظهرت نسبة متوسطة من الكحول في دمه بالقيادة بحالة سكر بعد حادثة أدت إلى تحطم ست سيارات جنوب سيدني أمس.

 

وفي التفاصيل، تلقت خدمات الطوارئ بلاغا بعد الساعة 7.15 من مساء يوم أمس يفيد بتحطم عدة مركبات على طريق برنسس هاي واي ، بالقرب من ضاحية بليكهرست.

 

وبحسب الشرطة فإن سيارة بي إم دبليو وميتسوبيشي أوتلاندر اصطدما ببعضهما ، قبل أن تصطدما بأربع سيارات أخرى - نيسان سوداء ، فولكسفاغن فان ، سوزوكي إس إكس 4 وسكودا ستيشن واغن.

 

ونقل سائق الميتسوبيشي البالغ من العمر 38 عامًا ومرافقيه امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 18 شهرًا إلى مستشفى سانت جورج لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

 

أما سائقة مركبة النيسان البالغة من العمر 32 عامًا فقد نقلت إلى المستشفى لتقييم إصابتها بالمرفق، في وقت لم يصب به ركاب السيارات الأخرى.

 

وعلى الفور، وفي أثناء قيام خدمات الإسعاف بمهامها، حضر ضباط من قيادة منطقة شرطة سانت جورج إلى موقع الحادث وباشروا بالتحقيق.

 

وعند خضوع سائق البي أم دبليو، البالغ من العمر 21 عامًا، لاختبار التنفس جاءت نتيجة الاختبار المزعومة بالإيجاب بوجود نسبة من الكحول في دمه.

 

واقتيد الرجل ، وهو شرطي يخدم بمنطقة العاصمة المركزية ، واقتيد إلى مركز شرطة ساذرلاند حيث أعاد تحليل التنفس ليحصل على نتيجة 0.126.

 

وسيمثل أمام محكمة ساذرلاند المحلية يوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ، كما سحبت أيضا رخصة القيادة الخاصة به. أمام بخصوص مصيره في سلك الشرطة، فهو قيد المراجعة.

المصدر: SBS

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