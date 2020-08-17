- أستراليا: نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على المدارس تشمل إلغاء جميع حفلات التخرج
- أستراليا: إلقاء القبض على شرطي مخمور خارج الخدمة بعد تحطم ست سيارات سيارة جنوب سيدني
- أستراليا.. مع تراجع عدد الحالات: فيكتوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بمقدار 25 حالة
- عدد العاطلين عن العمل في أستراليا يتجاوز المليون
- أستراليا: دعوات لسكان نيو ساوث ويلز بالخضوع للاختبار مع تزايد الحالات المرتبطة بمدرسة للبنات
- القطرية تنقل "الطلاب الدوليين" إلى أستراليا مع أخذ الاحتياطات لمنع نقل كورونا
- غداً الحكم في اغتيال الحريري والمحكومون في عداد الموتى!
- الرفاعي: عون أقسم يميناً على دستور لا يقتنع به
- المحكمة الدولية: فرصة السنّة لمنح لبنان توازنه
- باسيل لمحازبيه: هاكم المزيد من التناقضات!
- مراطبين الغضب وبرندات الجوع على بلاط البوارج
- أين جمهور الحياد والعدالة؟
- زلزال جيوبوليتيكي ضرب الشرق الأوسط
- بالفيديو: ذخائر تنفجر بوضوح بالعنبر رقم ١٢ قبل الانفجار الكبير بلحظات!
- الانتخابات المبكرة تتصدر سيناريوهات الحل في لبنان
- جبران باسيل يراهن على إيران للوصول إلى كرسي الرئاسة
- حسن نصرالله… الواقع والأرقام
- شارل سابا: مرفأ بيروت منجم ذهب للسياسيين
- لبنان على الخط الأمامي لـ «زلازل» المنطقة
- الراعي لحكومة «إنقاذ» الشعب.. وباسيل: لن نسكت عن أي تطاول
- سُقوط مشروع قرار بتجميد حظر الأسلحة على إيران صفعة قويّة ومُؤلمة لترامب في مجلس الأمن.. هل ستحصل طِهران على منظومة صواريخ “إس 400” مدعومةً بطائرة الشّبح العِملاقة “سو 57” الخريف المُقبل؟ وكيف أعطت التّهديدات الإيرانيّة للأوروبيين ثِمارها؟
- توقعات الأبراج ليوم August 17, 2020
- باسيل يعلن نهايته.. عقوبات ونبذاً واغتيالاً سياسياً
- من هي الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع اسرائيل؟
- الرئيس اللبناني يؤكد أنه يجب حل المشاكل مع إسرائيل قبل أي اتفاق معها
- كايلي جينر بـ"بيكيني" مثير يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!
- عون يتحدى مطالب المحتجين: لن أستقيل بسبب تفجير بيروت، والتحقيقات لن تكون سريعة
- صحيفة: حزب الله يواجه أزمة كبيرة داخل بيئته و"الخناق يضيق حوله"
- "فيديو تقشعر له الأبدان".. شابة سعودية تتهم شقيقها باغتصابها على مدى 6 سنوات
- كيمبرلي غارنر بـ"فستان قصير" يكشف ملابسها الداخلية!
- دلالات استثنائية لمواقف الراعي وهيل تتجاوز الحكومة
- تنسيق أميركي فرنسي للسيطرة على المنافذ في لبنان
- شجاعة إماراتية.. ومزايدون
- نصرالله: وحدي من "يفاوض" أميركا.. وليتنحى الجميع جانباً
- ميشال عون نموذج براغماتي مفضوح يودي بالمارونية السياسية
- لبنان : “المشانق” أرعبت الحكام فاحتموا بقانون الطوارئ
- هل من خلاف بين برّي ونصر الله؟
- يا سيّد دع الناس تعيش..
- هل ينجح شينكر في ملف الصواريخ الدقيقة؟
- مارسيل غانم: صوت الناس... وصديق السياسيين
- توقعات بـ «استشارات» مطولة.. وهيل أكد سيادة لبنان على المرافق.. وغادر
- لبنان المُصاب بـ «عمى» انفجار المرفأ معلَّق على «الحبال المشدودة» من حوله
- حمادة: مجلس النواب أصبح مكروهاً من الناس ونحن رهينة سياسة حزب الله
- «الاشتراكي» سينسق مع الحريري تسمية رئيس الحكومة.. وجنبلاط في «بعبدا» قريباً
- توقعات الأبراج ليوم August 16, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم August 16, 2020
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز تعرض مؤخرتها المثيرة على شواطئ جزيرة "إيبيزا الإسبانية"!
- كيف دفعت 11 سبتمبر وكورونا باتجاه الاتفاق بين إسرائيل والإمارات؟
- بعض الباحثين في أميركا "تفكيرهم أمنياتي"!
- أستراليا: تغريم "ستار كازينو" لسماحه لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما بالمقامرة في سيدني
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على المدارس تشمل إلغاء جميع حفلات التخرج
الحكومة تشعر بقلق بسبب تزايد أعداد الحالات مجهولة المصدر في الولاية واستمرار إصابة طلاب المدراس
منعت المدارس الحكومية في نيو ساوث ويلز حفلات التخرج وتخرج الثانوية Formals وأنشطة الجوقات الغنائية وكل الفاعليات الاجتماعية في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
ودفعت سلسلة من الإغلاقات للمدارس في الولاية وزارة التعليم إلى إعلان قواعد جديدة تتلائم مع إجراءات السلامة الخاصة بكوفيد.
وبداية من يوم الأربعاء فإن كل المدارس العامة في الولاية سيتعين عليها تبني تلك التغييرات للتأكد من أن بقاء المجتمع آمنا داخل وخارج المدرسة، طبقا لبيان صادر عن وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز.
ويُمنع على أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19 العودة إلى المدرسة حتى إجراء فحص وظهور النتيجة سلبية.
وتشمل القيود الإضافية التي سيتم فرضها في المدارس خلال الترم الثالث:
* يجب أن يبقى الطلاب ضمن المجموعة أو الصف الدراسي الموجودين فيه للحد من الاختلاط.
* منع تنظيم فاعليات مدرسية خارج المنطقة المحلية التي تشمل المدرسة بما في ذلك التنقل بين المناطق الإقليمية والريفية
* الفاعليات الرياضية والاحتفالية داخل المدرسة الواحدة لا يتجاوز الحضور فيها 100 شخص في أي قاعة ويجب أن تُعقد في المنطقة المحلية التي تضم المدرسة
* حضور الجمهور بما في ذلك الآباء والقائمين بالرعاية غير مسموح به داخل المدرسة أو في الفاعليات الرياضية التي تُجرى خلال ساعات الدراسة
* كل فاعليات الغناء الجماعي وكذلك استخدام آلات النفخ الجماعية غير مسموح به
* فاعليات الرقص والدراما الجماعية يمكن أن تستمر ولكن في إطار خطة السلامة الخاصة بكوفيد
* منع حفلات التخرج بما في ذلك حفلات تخرج الثانوية المعروفة باسم formals أو أي فاعليات اجتماعية أخرى
* يمكن للمدرسة أن تعقد فاعلية تجمع طلاب الصف الثاني عشر في المدرسة دون وجود الآباء بمناسبة انتهاء الدراسة أو دراسة تأجيل الفاعليات حتى وقت لاحق من العام
* يجب على جميع المنظمات والجهات العاملة داخل أراضي المدرسة أن يعتمدوا خطة أمان خاصة بكوفيد ويطبقوا المعايير المطلوبة بشكل صارم.
وتضاف تلك القيود الجديدة إلى التعليمات الصحية الموجودة بالفعل والمطبقة في المدارس والتي تشمل غسل اليدين جيدا والتباعد الاجتماعي للبالغين ومنع الزيارات غير الضرورية إلى المدرسة.
يأتي إعلان القيود الجديدة في وقت أغلقت فيه مدرسة Sydney Girls High School بعد إصابة إحدى الطالبات وبدأ التنظيف العميق والتعقيم وتعقب المخالطين. وسجلت الولاية خمس حالات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وهو أقل رقم تسجله الولاية من 12 يوليو تموز الماضي.
ويوجد حاليا 378 حالة في نيو ساوث ويلز لا تعرف السلطات مصدر الإصابة وهو ما يسبب قلق لدى رئيسة حكومة الولاية.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- القطرية تنقل "الطلاب الدوليين" إلى أستراليا مع أخذ الاحتياطات لمنع نقل كورونا
- أستراليا: دعوات لسكان نيو ساوث ويلز بالخضوع للاختبار مع تزايد الحالات المرتبطة بمدرسة للبنات
- غداً الحكم في اغتيال الحريري والمحكومون في عداد الموتى!
- عدد العاطلين عن العمل في أستراليا يتجاوز المليون
- توقعات الأبراج ليوم August 17, 2020
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على المدارس تشمل إلغاء جميع حفلات التخرج
- أستراليا: إلقاء القبض على شرطي مخمور خارج الخدمة بعد تحطم ست سيارات سيارة جنوب سيدني
- أستراليا.. مع تراجع عدد الحالات: فيكتوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بمقدار 25 حالة
- عدد العاطلين عن العمل في أستراليا يتجاوز المليون
- أستراليا: دعوات لسكان نيو ساوث ويلز بالخضوع للاختبار مع تزايد الحالات المرتبطة بمدرسة للبنات
- القطرية تنقل "الطلاب الدوليين" إلى أستراليا مع أخذ الاحتياطات لمنع نقل كورونا
- أستراليا: تغريم "ستار كازينو" لسماحه لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما بالمقامرة في سيدني
- أستراليا: سيدني تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا بين أبناء الجالية العربية خلال أيام قليلة
- أستراليا.. "أخطاء جسيمة وغير مبررة": النتائج الكاملة للتحقيق في واقعة "روبي برينسيس" في سيدني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)