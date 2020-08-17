أستراليا: نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على المدارس تشمل إلغاء جميع حفلات التخرج

منعت المدارس الحكومية في نيو ساوث ويلز حفلات التخرج وتخرج الثانوية Formals وأنشطة الجوقات الغنائية وكل الفاعليات الاجتماعية في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودفعت سلسلة من الإغلاقات للمدارس في الولاية وزارة التعليم إلى إعلان قواعد جديدة تتلائم مع إجراءات السلامة الخاصة بكوفيد.

وبداية من يوم الأربعاء فإن كل المدارس العامة في الولاية سيتعين عليها تبني تلك التغييرات للتأكد من أن بقاء المجتمع آمنا داخل وخارج المدرسة، طبقا لبيان صادر عن وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز.

ويُمنع على أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19 العودة إلى المدرسة حتى إجراء فحص وظهور النتيجة سلبية.

وتشمل القيود الإضافية التي سيتم فرضها في المدارس خلال الترم الثالث:

* يجب أن يبقى الطلاب ضمن المجموعة أو الصف الدراسي الموجودين فيه للحد من الاختلاط.

* منع تنظيم فاعليات مدرسية خارج المنطقة المحلية التي تشمل المدرسة بما في ذلك التنقل بين المناطق الإقليمية والريفية

* الفاعليات الرياضية والاحتفالية داخل المدرسة الواحدة لا يتجاوز الحضور فيها 100 شخص في أي قاعة ويجب أن تُعقد في المنطقة المحلية التي تضم المدرسة

* حضور الجمهور بما في ذلك الآباء والقائمين بالرعاية غير مسموح به داخل المدرسة أو في الفاعليات الرياضية التي تُجرى خلال ساعات الدراسة

* كل فاعليات الغناء الجماعي وكذلك استخدام آلات النفخ الجماعية غير مسموح به

* فاعليات الرقص والدراما الجماعية يمكن أن تستمر ولكن في إطار خطة السلامة الخاصة بكوفيد

* منع حفلات التخرج بما في ذلك حفلات تخرج الثانوية المعروفة باسم formals أو أي فاعليات اجتماعية أخرى

* يمكن للمدرسة أن تعقد فاعلية تجمع طلاب الصف الثاني عشر في المدرسة دون وجود الآباء بمناسبة انتهاء الدراسة أو دراسة تأجيل الفاعليات حتى وقت لاحق من العام

* يجب على جميع المنظمات والجهات العاملة داخل أراضي المدرسة أن يعتمدوا خطة أمان خاصة بكوفيد ويطبقوا المعايير المطلوبة بشكل صارم.

وتضاف تلك القيود الجديدة إلى التعليمات الصحية الموجودة بالفعل والمطبقة في المدارس والتي تشمل غسل اليدين جيدا والتباعد الاجتماعي للبالغين ومنع الزيارات غير الضرورية إلى المدرسة.

يأتي إعلان القيود الجديدة في وقت أغلقت فيه مدرسة Sydney Girls High School بعد إصابة إحدى الطالبات وبدأ التنظيف العميق والتعقيم وتعقب المخالطين. وسجلت الولاية خمس حالات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وهو أقل رقم تسجله الولاية من 12 يوليو تموز الماضي.

ويوجد حاليا 378 حالة في نيو ساوث ويلز لا تعرف السلطات مصدر الإصابة وهو ما يسبب قلق لدى رئيسة حكومة الولاية.