أستراليا: ارتفاع عمليات النصب بنسبة 55% والمحتالون ينتهزون فرصة كورونا والمساعدات الحكومية

According to the ACCC Australians lost $91 million so far this year.

انتشرت خلال جائحة الكورونا عمليات النصب والاحتيال التي وصلت خسائر الأستراليين الناجمة عنها إلى 91 مليون دولار حتى الآن، بحسب ما أعلنت عنه مفوضية حماية المستهلك.

وأشارت الأرقام الجديدة من الفوضية إلى ارتفاع نسبة عمليات الاحتيال بمقدار 55% مقارنةً بنفس الفترة الزمنية في العام الماضي. فبينما عملت مؤسسات الدولة مع الأستراليين على تسهيل الحصول على المعونات الاقتصادية، استغل المحتالون المنصات الرقمية التي تسمح للملايين بالحصول على مستحقاتهم وإجراء عملياتهم البنكية عن طريق الهاتف أو شبكة الانترنت.

ومن جانبها قالت نائبة مفوضية حماية المستهلك ديليا ريكارد إن المحتالين انتهزوا فرصة السماح للبعض باستخراج مبالغ معينة من ادخارهم التقاعدي بسبب الأزمة، وقاموا بتنظيم عمليات نصب للحصول على بياناتهم الشخصية.

ما هي أشهر وسائل النصب؟

تعددت أساليب النصب، ولكن أشهرها اتصال المحتالين بالضحية على أنهم جهة حكومية، مثل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو مكتب الضرائب الأسترالي أو حتى MyGov. ويتم اقناع الضحية بأنها لن يمكنها الحصول على مستحقاتها بدون تقديم بياناتٍ شخصية لتأكيد هويتها.

وبالطبع يستخدم المحتالون البيانات لانتحال شخصية الضحية مما يساعدهم على الولوج للحسابات البنكية واختراق بطاقات الإتمان.

وقد يتواصل المحتالون مع ضحاياهم من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر البريد الالكتروني وحتى الرسائل النصية.

ولأن العديد من الأستراليين يستخدمون التكنلوجيا للأول مرة الآن، لتخليص معاملاتهم البنكية وللحصول على المعونات الاقتصادية، ارتفعت حالات النصب. حيث فرض الواقع الجديد -بسبب فيروس كورونا- على الكثيرين استخدام المنصات الرقمية لإجراء المعاملات الحرجة عن بعد.

ويبدو أن هذا العام الأستراليون بين سن 25 و34 كانوا أكثر المبلغين عن سرقة بياناتهم الشخصية لمفوضية حماية المستهلك.

أموال يصعب استرجاعها

في بعض الحالات خسر شخصٌ واحد 181،000 دولار وأخر 62،000 دولار.

تقول هناء علي للأس بي أس عربي 24 إنها وقعت ضحية إحدى عمليات النصب بالرغم من حذرها الشديد وحرصها علي بياناتها الشخصية. حيث قالت إن حتى زوجها لا يعرف الرقم السري لحسابها المصرفي.

وبالرغم من ذلك، استطاع شخصٌ مجهول الهوية الدخول إلى أحد أفرع مصرفها في 13 من تموز/يوليو منتحلاً شخصيتها. وبدون أن تفقد هناء أي من بطاقات التعريف عن هويتها أو بطاقاتها البنكية، استطاع الشخص توفير البيانات الشخصية الكافية لاقناع موظف بصرف ما تبقى في حسابها ذلك اليوم.

تقول هناء إن لحسن الحظ لم يكن المبلغ كبيراً ولكن كانت من الممكن أن تكون الكارثة أكبر. ولذلك فهي قلقة وتتابع بشغف التحقيق الذي مازال جارياص للوصول إلى كيفية حصول السارق على بياناتها.

ولم يستطع المصرف أن يرد لها ما سلب منها حتى الآن.

كيف تحصن نفسك أمام خطر عمليات النصب؟

بحسبب موقع المفوضية، ينبغي على الجميع توخي الحذر عند تلقي اتصالات أو بريد الكتروني من جهة غير معروفة. التأني في قراءة أة سماع المطلوب، قد ينقذ مدخراتك من خطر السرقة. ولا ينصح أبداً بتوفير بياناتك الشخصية لأيٍ من كان إلا إذا كان الشخص المخول في البنك والهيئة الحكومية المعنية.

كما تنصح المفوضية بعدم توفير بياناتك الشخصية لأي شخص غريب عبر الانترنت. كما تحذر من نشر بياناتك على الحسابات الرقمية. وتنصح باستخدام كلمات سر معقدة وقوية لتفادي خطر اختراق الحسابات الحساسة.

ومن الذكاء أيضاً الامتناع عن ضغط الروابط العشوائية المرسلة من مصادر مجهولة. فأحياناً الفضول قاتل.