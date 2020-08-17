أستراليا: الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوطًا متزايدة لتخفيف ضوابط السفر إلى الخارج

مسافرون في احد المطارات Source: AAP

تواجه الحكومة الفيدرالية ضغوطًا متزايدة لتخفيف قيود وضوابط السفر إلى الخارج بعد أن أظهرت أرقام صادرة عن وزارة الأمن الوطني أن ثلاثة من كل أربعة طلبات للمغادرة قد تم رفضها.

وكانت أستراليا اغلقت حدودها الدولية في اذار مارس، ومنعت المواطنين من السفر إلى الخارج في ظل تفشي وباء كورونا.

ويمكن فقط للأشخاص الذين لديهم استثناءات خاصة القيام بذلك، بما في ذلك إذا كان السفر جزءًا من جهود مواجهة تفشي وباء كورونا، أو إذا كان العلاج الطبي العاجل غير متوفر في أستراليا، أو كان في المصلحة الوطنية لاغراض اداء الواجب أو العمل.

يذكر ان قوات الحدود الاسترالية تلقت 92 ألف طلب للسفر الى الخارج لم توافق الا على 22 ألف طلب للفترة من اذار مارس حتى تموز يوليو.