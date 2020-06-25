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أستراليا: الحكومة الفيدرالية تبرم اتفاقا لانتاج لقاح واعد ضد كورونا وتتعهد بتوزيعه مجانا
الاتفاقية تم ابرامها مع شركة "أسترازينكا" بشأن اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد
أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون ضمان حصول البلاد على لقاح "واعد" ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن أستراليا ستصنعه وتوزعه مجاناً على السكان.
وقال موريسون أن استراليا توصلت إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية السويدية البريطانية "أسترازينكا" بشأن اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد.
واوضح أن لقاح أكسفورد هو من اللقاحات الأكثر تقدمًا في العالم، وأن الحكومة تمكنت بموجب هذا الاتفاق من تأمين توافر اللقاح مبكرأ لكل أسترالي.
واضاف رئيس الوزراء "إذا ثبت أن هذا اللقاح فعّال، فسنقوم بتصنيع وتقديم اللقاحات على الفور بدون مساعدة أي شخص وجعلها مجانية ل25 مليون أسترالي".
ولقاح أكسفورد واحد من خمسة لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب حاليًا. ويأمل الباحثون في الحصول على نتائج بحلول نهاية العام.
وهذا الاتفاق هو الاول الذي توقعه أستراليا. وكشف موريسون أن حكومته تجري أيضًا مناقشات مع "العديد من الاطراف حول العالم" حول اللقاحات المحتملة، بينما تدعم الباحثين المحليين في جهودهم.
لكن الحكومة لم توقع بعد اتفاقًا نهائيًا مع "أسترازينكا" بشأن سعر اللقاح، ولم يتم اختيار أي مصنع محلي بعد.
وكانت أستراليا قد وقعت بالفعل اتفاقا بقيمة 25 مليون دولار أسترالي مع شركة المعدات الطبية الأميركية بيكتون ديكنسون لتوريد 100 مليون حقنة وإبرة لاستخدامها في وصف جرعات اللقاح.
ولم يثبت أي لقاح ضد الفيروس قيد التطوير حاليًا فعاليته بعد في التجارب السريرية. ولكن تم بالفعل استباق طلب 5,7 مليارات جرعة على الأقل في جميع أنحاء العالم.
ويجري اختبار خمسة لقاحات - ثلاثة في الدول الغربية واثنان في الصين - في المرحلة الثالثة على آلاف الأشخاص، بينها لقاح أكسفورد.
كما أبرمت "أسترازينكا" اتفاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل.
وأكد موريسون أن أستراليا لا تزال "متمسكة" بأن تحصل دول المحيط الهادئ وشركاؤها الإقليميون في جنوب شرق آسيا بسرعة على اللقاح المستقبلي.
وكان قد دعا مؤخرًا جميع البلدان إلى تقاسم اللقاح المستقبلي، معتبرا أن أي دولة تتوصل الى اللقاح ولا تشاركه "سيُحكم عليها التاريخ بشكل سيء للغاية".
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سيدني - استراليا
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