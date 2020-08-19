استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | مكتب الأرصاد: أستراليا معرضة لفيضانات وأمطار أكثر خلال شهور الربيع والصيف
المصنفة ايضاً في: استراليا

مكتب الأرصاد: أستراليا معرضة لفيضانات وأمطار أكثر خلال شهور الربيع والصيف

الولايات الشرقية ستكون الأكثر عرضة لتأثيرات النينا خلال الشهور القادمة مع احتمال وقوع فيضانات قوية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 121
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مكتب الأرصاد: أستراليا معرضة لفيضانات وأمطار أكثر خلال شهور الربيع والصيف

أصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرا من أن هناك احتمال 70 في المائة أن تضرب أستراليا ظاهرة La Nina المناخية خلال العام الجاري، ما يعني أن الربيع سيشهد درجات حرارة أقل من المعتاد مع أمطار أكثر وفرص متزايدة لحدوث فيضانات.

 

ويؤدي هطول الأمطار والغيوم المتزايدة التي ترتبط بظاهرة النينا إلى هطول أمطار بمعدلات أعلى من المتوسط خلال الشتاء والربيع في أستراليا خاصة في الشرق والشمال. كما تزيد احتمالات تعرض بعض المناطق الماطرة إلى فيضانات ودرجات حرارة أقل خلال النهار.

 

وقالت متحدثة باسم مكتب الأرصاد "يمكن أن نرى أيضا بداية مبكرة لموسم الأعاصير الاستوائية." وكانت أكثر كميات أمطار شهدتها مناطق شرق أستراليا خلال فصول الشتاء والربيع قد حدثت خلال الأعوام التي شهدت حدوث ظاهرة النينا المناخية.

 

وفي حوض نهر الماري-دارلينغ شهدت المنطقة 18 مرة ظاهرة النينا منذ عام 1900. وكانت الأمطار أعلى بنسبة 22 في المائة عن المتوسط المعتاد، كما شهدت المنطقة فيضانات كبيرة خلال أعوام 1955 و1988 و1998 و2010 وكلها أعوام وقعت فيها ظاهرة النينا.

 

وقال المكتب أنه على عكس ظاهرة النينو فإن تأثيرات النينا تستمر خلال الشهور الدافئة.

 

وفي شرق أستراليا فإن متوسط هطول الأمطار خلال الفترة بين ديسمبر كانون الأول ومارس آذار في سنوات النينا يكون أعلى بنسبة 20 في المائة عن المتوسط المعتاد مع وقوع ثمانية من أكثر عشرة فصول شهدت أمطار خلال تلك الفترة في سنوات النينا.

 

الساحل الشرقي عادة ما يكون أقل تأثرا بالنينا خلال شهور الشتاء، ولكن يمكن أن يتعرض لفيضانات خلال شهور الصيف.

 

ومن بين سنوات النينا وعددها 18 منذ 1900، كان هناك 12 عاما نتج عنها فيضانات، وتعرض الساحل الشرقي لفيضانات قوية خلال أعوام النينا أكثر من أعوام النينو.

 

وتشهد بعض المناطق في شمال أستراليا تقليديا فيضانات خلال النينا بسبب زيادة عدد الأعاصير الاستوائية.

 

ووقعت أكثر الأعوام الممطرة في تاريخ أستراليا خلال أعوام النينا في الفترة بين 2010 إلى 2012 وفي عام 1974، وشهدت فترة 2010 إلى 2012 فيضانات في مختلف أنحاء أستراليا.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)