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تساقط نادر للثلوج جنوب شرقي أستراليا
غمرت الثلوج الناجمة عن رياح قطبية، السبت، عدة ولايات جنوب شرقي أستراليا، واستمتع الكثيرون بالحدث النادر رغم تسببها بإغلاق بعض الطرقات.
وتناقل ناشطون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لمدن ومعالم تغطيها الثلوج في أنحاء ولايات نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وإقليم العاصمة الأسترالية، وتاسمانيا، حيث هرع السكان لتوثيق التساقط المفاجئ للثلوج أوائل الربيع.
وقال مكتب الأرصاد الجوية، في تغريدة على تويتر: "رأينا ثلوجا خفيفة تصل إلى العاصمة كانبرا اليوم.. كما سمعنا بسقوط بعض الزخات منها على مبنى البرلمان فيها".
وأضاف المكتب أن "ارتفاع الثلوج تجاوز مترا في عدد من مناطق جبال الألب، ومن المرجح استمرار الطقس البارد لعدة أيام".
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