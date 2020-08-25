الحكومة تمنع بيع شركة ألبان أسترالية إلى الصين بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت شركة ليون للألبان والمشروبات عن إيقاف صفقة بيع خطوط إنتاجها الخاصة بتصنيع الألبان والمشروبات لصالح شركة تشاينا مينغنيو للألبان، بسبب عدم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأسترالية.

وألغيت الصفقة التي وصلت قيمتها إلى 600 مليون دولار لبيع الشركة التي تنتج حليب Pura والقهوة المثلجة Dare و Yoplait Yoghurt الأسترالي إلى شركة صينية، بعد أن رأى وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ أن البيع "يتعارض مع المصلحة الوطنية".

وتلقيبا على القرار، قالت شركة كيرين اليابانية المالكة لشركة ليون الأسترالية في بيان اليوم "نشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة وسننظر الآن إلى خيارات مستقبلية فيما يتعلق بأعمال Lion Dairy & Drinks".

وأَضاف البيان "تشير ليون إلى أن شركة تشاينا مينغنيو المحدودة للألبان كانت بانتظار نتائج مراجعة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي لشرائها المقترح لشركة ليون للألبان والمشروبات".

وتمتلك شركة الأغذية الصينية COFCO المملوكة للحكومة الصينية حوالي 16 بالمئة من الأسهم في Mengniu المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

وفرضت بكين عقوبات تجارية على العديد من المصدرين الأستراليين، في حين شن عدد من النواب الفيدراليين وأعضاء مجلس الشيوخ حملة ضد هذه الصفقة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى نقص في إمدادات الحليب المحلية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال ريفيو" الأسترالية الأسبوع الماضي أن الحكومة الفيدرالية قررت منع عملية البيع.

من جهته، قال فرايدنبرغ في بيان إنه تم إبلاغه بأن الشركتين قد "اتفقتا بشكل متبادل على عدم المضي قدما في عملية البيع". وأضاف "جاء هذا بعد إبلاغ وجهة نظري المبدئية لشركة مينغنيو للألبان بأن الاستحواذ المقترح سيتعارض مع المصلحة الوطنية".

الجدير بالذكر أن مفوضية حماية المستهلك والمنافسة الأسترالية ACCC قد وافقت على بيع شركة ليون في فبراير، بعد النظر في التأثير المحتمل على المنافسة في السوق الأسترالي.