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أستراليا: نتائج التجارب تظهر أن لقاح جامعة كوينزلاند ضد كورونا "آمن وفعّال"
فريق من الجامعة يكشف عن النتائج الأولية للقاح تطوره ضد كورونا
قال باحثون من جامعة كوينزلاند إن جميع النتائج حتى الآن تظهر أن لقاح فيروس كورونا الأسترالي آمن و "من المرجح أن يوفر الحماية" ضد COVID-19.
وكشف العلماء من الجامعة عن معلومات حول تجارب اللقاح ما قبل السريرية والتي اظهرت أن اللقاح يحفز جهاز المناعة للحماية من المرض.
وخلال التجربة، أعطى فريق جامعة كوينزلاند جرعات من لقاحهم لفيران الهامستر ثم عرّضها لفيروس كورونا لاختبار ما إذا كان الدواء قد أثار الاستجابة المناعية المطلوبة.
قال كيث تشابيل من كلية الكيمياء بجامعة كوينزلاند إن هذه كانت مجرد "خطوة واحدة في العملية".
وأضاف أنه: "بعد جرعة واحدة، تم رؤية مستوى حماية جيد حقًا ضد الفيروس في الرئة".
وأشار الى ان "ما يقرب من نصف الحيوانات لم يتم اكتشاف أي فيروسات على الإطلاق في الرئتين والنصف الآخر لديه مستويات منخفضة."
"لقد رأينا انخفاضًا ملحوظًا في شدة المرض في الهامستر".
وقال الدكتور تشابيل إن اللقاح من المرجح أن يوفر الحماية ضد كل من الفيروس وأعراض المرض، وفقًا لبيانات التجارب قبل السريرية.
وقال "الحماية التي رأيناها بعد جرعة واحدة كانت أفضل مما كنا نتوقع".
"[يبدو] أن جرعتين تقومان بعمل رائع في الحماية ضد تكاثر الفيروس والمرض."
وقال زميله تريفور مونرو إن الجرعة المزدوجة تتماشى مع توقعات لقاح فعال.
وقال: "كل ما رأيناه حتى الآن يمنحنا ثقة مستمرة لمواصلة التجارب".
وأضاف أنه "لا مخاوف تتعلق بالسلامة" في التجارب البشرية.
وقد تم إجراء هذه الاختبارات على الهامستر، لكن لقاح جامعة كوينزلاند هو بالفعل في المرحلة الأولى من التجارب البشرية.
وقال الدكتور تشابيل إن التجربة تسير على ما يرام ولم تكن هناك "مخاوف تتعلق بالسلامة على الإطلاق حيث تناول جميع المشاركين جرعات حتى الآن".
وأُجريت التجربة حتى الآن على 120 شخصًا، مع إعطاء آخر 20 شخصًا جرعة هذا الأسبوع.
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سيدني - استراليا
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