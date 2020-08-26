أستراليا: البرلمان الفيدرالي يقر تمديد برنامجي الاعانات جوب كيبر وجوب سيكر لستة أشهر اخرى مع خفض مبالغ الاعانة

أقر البرلمان الفيدرالي في وقت متأخر من الليلة الماضية تمديد برنامجي إعانات أجور جوب كيبر وجوب سيكر لمة ستة أشهر أضافية حتى آذار مارس من العام المقبل.

وسيتم تقليص المدفوعات وتقسيمها إلى مستويين اعتبارًا من أيلول سبتمبر حيث سينخفض مبلغ الاعانة ضمن جوب كيبر من 1500 دولار في أسبوعين إلى 1200 دولار للمستفيدين من البرنامج اذا كانوا من ذوي الدوام الكامل والى 750 دولار اذا كانوا من ذوي الدوام الجزئي.

وقد دعم حزب العمال التشريع، على الرغم من الدعوات إلى ابقاء مبلغ دفعات دون تغيير جوب كيبر عند 1500 دولار كل أسبوعين لمدة ستة أشهر أخرى.

كما تم تخفيض مبلغ الاعانات لخطة جوب سيكر بقيمة 300 دولار كل أسبوعين أعتبارا من أيلول سبتمبر.

كما تم شمول تسمانيا مع ولاية فيكتوريا باعتبارها الولايات الوحيدة التي تحصل على مبلغ 1500 دولار للطوارئ لمرة واحدة، لأولئك الذين أُجبروا على عزل أنفسهم خلال الوباء.