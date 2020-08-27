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أستراليا: الشرطة تحقق في واقعة إطلاق النار على رجل أعمال عربي في جنوب سيدني
السلطات تدعو أي شخص لديه معلومات بخصوص الواقعة إلى التقدم للإبلاغ والإدلاء بما لديهم من معلومات
بدأت خيوط قضية إطلاق النار على رجل الأعمال العربي في جنوب سيدني محمد صعب تتضح مع ظهور مقاطع مصورة للواقعة من كاميرات المراقبة. ويظهر الفيديو السيد صعب البالغ من العمر 37 عاما وهو يغادر منزله المكون من طابقين في Knoll Avenue بمنطقة Turrella.
وعندما توجه صعب إلى سيارته، خرج أحد الأشخاص من سيارة رباعية الدفع تنتظر أمام المنزل وانهال عليه بحوالي 12 طلقة قبل أن يفر هاربا. ويمكن أن نرى السيد صعب وهو يحتمي بباب السيارة قبل أن يتمكن من الالتفاف حول السيارة والعودة إلى منزله مرة أخرى.
Gunman shoots at a man in south Sydney in front of his house
9News
وجاءت خدمات الإسعاف والشرطة إلى مكان الواقعة وتم اصطحاب الرجل إلى مستشفى سانت جورج في كوغرا، حيث خضع للعلاج جراء إصابته في الرجل والجذع. ويرقد حاليا في حالة مستقرة بينما تستمر تحقيقات الشرطة.
وقال مفتش الشرطة كريس هيل إن إطلاق النار كان يستهدف الرجل ومخطط له: "بعض المعلومات التي وصلت إلينا تجعلنا نعتقد أن هذا لم يكن هجوما عشوائيا."
ودعا مفتش الشرطة أي شخص لديه معلومات عن الواقعة أن يتقدم بها إلى الشرطة ويمكن الإبقاء على الهوية سرية.
ويمكن لمن لديه معلومات بخصوص الواقعة الاتصال على الرقم 131 450 من أي مكان في أستراليا أو الاتصال برقم 1800 333 000 للإدلاء بالمعلومات للشرطة.
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سيدني - استراليا
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