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أستراليا: فيكتوريا تسجل 113 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة
الولاية تشهد موجة فيروس كورونا ثانية مستقرة حيث سجلت في الأيام الأخيرة أقل من 200 إصابة يوميا.
سجلت ولاية فيكتوريا 113 حالة إصابة بفيروس كورونا و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى صباح اليوم.
وتطابق عدد إصابات اليوم حصيلة أمس المتمثلة بـ 113 إصابة جديدة، في حين وصل عدد الوفيات في الولاية إلى 497 ، وسط توقعات بتجاوز حالات الوفاة الـ 500 حالة في نهاية هذا الأسبوع.
وحول تخفيف القيود المفروضة على سكان الولاية، قال رئيس الوزراء دانييل أندروز أمس إنه يجب على فيكتوريا تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا مشابهة للمعدلات المسجلة أوائل يوليو/تموز.
إلا أنه أشار أنه من السابق لأوانه الخوض في التفاصيل حول كيفية تخفيف القيود ،مكتفيا بالقول إنه سيتم الإعلان عن خريطة الطريق "قريبا".
وأوضح أندروز، مع وجود " أكثر من 100 حالة يوميا لا يمكننا إلغاء القيود".
وتظهر معظم الإحصائيات الرئيسية أن أسوأ تفشٍ في فيكتوريا قد انتهى وهناك توقعات بتخفيف القيود الحالية.
وتابع قائلا "بقدر ما أن هذا مؤلما وصعبا ، أعتقد أن سكان فيكتوريا يفهمون هذه الحقيقة".
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سيدني - استراليا
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