- ماكرون يرسل خارطة طريق للبنان ويكلف الحكومة بعقد انتخابات مبكرة.. حزب الله وافق عليها، فماذا فعل الرئيس؟
- مصنع حشرات لمكافحة حمى الضنك في أستراليا
- "فيلم سرّي" يكشف ما حدث في ووهان أثناء تفشي كورونا
- إستشارات "رفع المسؤولية" بعد التحذير الفرنسي الأخطر
- مبادرة ماكرون: حكومة للإصلاحات والإنتخابات
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا استفاقة «داعش» الآن؟
- أفق السلطة... مسدود
- حكومةُ مَـنْ وعلى مَـنْ
- عن تعديل القانون: «القوات» تحذّر ... و«التيار»؟
- "عصابة تمارس أعمال العنف واللصوصية".. ونبيه بري يلجأ للقضاء لإنصاف "ميليشيات المجلس"
- ماذا كشف وزير الداخلية عن التهديد الإرهابي؟
- ما خلفيات قرارات «المركزي» ومن سيطبّقها؟
- اندثار الدولة الوطنية العربية!
- أستراليا: تحذير من تلوث المياه في عدة مناطق بملبورون
- السيناريو الألماني
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 113 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة
- التمديد "بشق الأنفس" لليونيفل وباريس طوّقت "فيتو" واشنطن
- تداعيات المحكمة تشعل خلدة.. وسباق بين الحكومة والفلتان الأمني
- تمّام سلام يقترب من رئاسة الحكومة؟ «معركة خلدة» تُنذر بالأسوأ
- العروس اسراء... إبنة 12 عاماً تنتظر مولوداً!
- هل يقطع عون "صلات رحمه"... بجبران باسيل؟
- الرؤية الأميركية تسابق الفرنسية.. ونصرالله يطرح معادلة جديدة
- المشنوق يهزّ القهر السنّي: إيران هي المشكلة
- ترامب سمّى نواف سلام في اتصاله بعون.. وباسيل لا يمانع
- هشام حدّاد عن باسيل والرئيس: الثلم الأعوج من الثور الكبير
- لا احتفال في قصر الصنوبر: ماكرون يحمل "الفرصة الأخيرة"
- يا شعب الفايسبوك العظيم
- "زلزال" وقف الدعم: الخبز بـ6500 والبنزين بـ100 ألف ليرة
- تأخّر الترميم قد يقضي على تراث بيروت... زيارة "استفسارية" لمديرة اليونسكو
- القوات والكتائب: نزاع على الانتخابات المبكرة!
- سلامة يكافئ مهرّبي الأموال
- المحكمة و«الاستياء السنّي»... ظِلّا الحكومة الجديدة
- معارك تحرير الشرق... من تلّ مندو إلى عرسال [2/2]: المقاومة والجيش في مواجهة الإرهاب
- عدّاد كورونا يلامس عتبة الـ 700 إصابة يومياً والعين على طرابلس
- صوفيا ريتشي بالـ "جي سترينغ" تستمتع بوقتها على شواطئ المكسيك!
- صوفيا ريتشي مُثيرة بـ"ميني شورت" في كابو سان لوكاس بالمكسيك!
- تقرير روسي: العنبر 12 موّن براميل الأسد أيضاً بالأمونيوم
- عون وحزب الله يستنجدان ببوتين لمواجهة ضغوط ترامب
- تحذير فرنسي من "زوال لبنان" يسبق وصول ماكرون إلى بيروت
- توقعات الأبراج ليوم August 28, 2020
- عون ليس في وارد الاستقالة.. وفرنسا تُحذِّر من «خطر زوال لبنان»
- فرنسا تحمل إلى لبنان «العصا الناعمة» تفادياً لدخول «الثور الأميركي الهائج»
- فرنسا تحذِّر: لبنان قد يختفي!
- ثاني حادث من نوعه خلال شهر: اشتباك حدودي «من طرف واحد» أم مؤشر على «جهوزية حربية كامنة»؟!
- لماذا أجّل السيّد نصر الله الحديث عن “الحرب” الأخيرة في جنوب لبنان؟ وهل سيكون التّوقيت الجديد بعد زيارة ماكرون؟ وماذا يعني توجيهه التحيّة للجرحى وعائلاتهم.. التّلميح بوقوع إصابات؟ وما هو السّيناريو الأخطر الذي يخشاه نِتنياهو هذه الأيّام؟
- اشتباكات وإطلاق نار كثيف وسقوط قتلى وجرحى في «خلدة»
- كلام البطريرك الذي يزعج "حزب الله"
- بالفيديو: مستوعب مجهول في العنبر 12 الى جانب اكياس نيترات الامونيوم , وخلطة صاروخية
- حوار مع ميشال عون.. رئيس الإنكار وجنرال نسف الوقائع
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
مصنع حشرات لمكافحة حمى الضنك في أستراليا
أعلنت الشركة الفرنسية الناشئة "إينوفافيد" الأربعاء بناء مصنع في أستراليا قريبا بهدف تربية بعوض على نطاق صناعي لمكافحة أمراض عادة ما تنقلها هذه الحشرات إلى البشر ولا سيما حمّى الضنك.
وفي إطار شراكة مع برنامج "وورلد موسكيتو بروغرام" الأسترالي غير الربحي، ستساهم الشركة الفرنسية الناشئة المتخصصة في انتاج بروتين حشرات كغذاء لحيوانات المزارع، في خبرتها في مجال تطبيقي جديد.
وأكد الطرفان في بيان مشترك أن المصنع الذي لم يُحدد مكانه بعد "سيكون اول موقع لتربية بعوض على نطاق صناعي".
وكان "وورلد موسيكتو بروغرام" قد طور قبل حوالى عشر سنوات آلية تسمح بحقن أنثى البعوض ببكتيريا موجودة في الطبيعة "لدى 60 % من الحشرات عبر العالم" و"بالقضاء على نقل هذه الفيروسات (الضنك خصوصاً) إلى البشر" على ما أوضح برونو كول الناطق باسم البرنامج الأسترالي.
وأطلق برنامج البحث التشاركي هذا الذي تموله خصوصاً مؤسسة بيل وميليندا غيتس، على دفعات عدة بعوضاً يحمل هذه البكتيريا في أستراليا أولاً من ثم في البرازيل وكاليدونيا الجديدة وإندونيسيا.
وأجرى البرنامج في هذه الدول دراسة أثر على نحو 300 ألف شخص. وأوضح كول "بعد ثلاث سنوات أثبتنا علميا أاننا خفضنا من انتشار الضنك في المناطق التي أدخلنا إليها هذه البكتيريا".
لكن مع تكاثر البعوض وانتشار أسرع للأمراض التي تنقلها هذه الحشرات إلى البشر ومنها الضنك وزيكا والحمّى الصفراء وشيكونغونيا، يريد البرنامج تسريع عمله.
وقالت أود غو التي ساهمت في تأسيس "إينوفافيد"، "نريد أن نساعد مدنا أكبر يسكنها ملايين الأشخاص".
وتصيب حمّى الضنك بارتفاع شديد بالحرارة وأوجاع في المفاصل والوهن. ويمكن أن تسبب الوفاة بنسبة ضئيلة جداً في حال اتخذت شكلا نزفياً أو طالت أعضاء حيوية في الجسم. وتوفي نحو 600 شخص جراء هذا المرض في البرازيل العام 2019.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مصنع حشرات لمكافحة حمى الضنك في أستراليا
- أستراليا: تحذير من تلوث المياه في عدة مناطق بملبورون
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 113 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة
- أستراليا: الشرطة تحقق في واقعة إطلاق النار على رجل أعمال عربي في جنوب سيدني
- أستراليا: خبير في اقتصاد المطارات : "لا سفر إلى الشرق الأوسط قبل منتصف العام القادم"
- أستراليا: رئيس الوزراء يعرب عن قلقه بشأن تمديد حالة الطوارئ في فيكتوريا
- أستراليا: البرلمان الفيدرالي يقر تمديد برنامجي الاعانات جوب كيبر وجوب سيكر لستة أشهر اخرى مع خفض مبالغ الاعانة
- أستراليا: نتائج التجارب تظهر أن لقاح جامعة كوينزلاند ضد كورونا "آمن وفعّال"
- الحكومة تمنع بيع شركة ألبان أسترالية إلى الصين بقيمة 600 مليون دولار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)