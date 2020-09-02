- إيرانيات يرفعن الصوت عالياً ضد العنف الجنسي بعد سنوات من صمت مطبق
- "السلاح اللقيط".. 4 حوادث متفرقة "تعري حزب الله" أمام اللبنانيين
- حكومة إختصاصيين على وقع مهلة ماكرون
- أستراليا: تراجع أسعار المنازل: مصرف الاحتياط يدرس سيناريو انهيار عقاري بنسبة 40%
- أستراليا: اتجاه لإلغاء عرض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني
- ماكرون: ملف السلاح بعد 3 أشهر.. وإستشارات التأليف تنطلق اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- الأميركيون «احْمَرَّت عَينُهم» من ماكرون!
- خواطر مع الطائرة الإسرائيلية
- ”فيتو” القمصان السود!
- الغطاء السنّي ليس غطاءً عربياً
- برّي... والفرصة الأخيرة
- «حزب الله» للحريري: أهلاً بك في السفينة!
- رفع الدعم سيدفع الدولار الى تخطّي الـ 15 ألفاً
- سياسي إيراني: لم نقدم نظاما نموذجيا للحكم بينما نجحت تركيا
- بعد الكشف عن 17 ضحية جديدة.. ممثل إباحي أميركي "يواجه السجن 250 عاما"
- ماكرون يرفع "السوط": العقوبات تنتظركم
- مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية والمصرفية.. وإلا فالعقوبات
- الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع... وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية
- “انسحبوا من تحالفكم مع حزب الله، تصالحوا مع السعودية، ولا تشاركوا في الحكومة”.. رسائل شديدة اللهجة من ماكرون لجبران باسيل
- ماكرون المهجوس بالمتوسط: يعيّن مجلس الوزراء.. ويحاور حزب الله
- «الورقة الفرنسية»: بيان وزاريّ لـ«حكومة قصر الصنوبر»
- وزير المال أول الأسماء المحسومة.. وماكرون يصعّد: لديكم 3 أشهر
- إيمانويل بون... المفوّض السامي الجديد للبنان؟
- الصيغة الجديدة: لبنان حزب الله على مثال سوريا الأسد
- إيران وفرنسا: أديب اختير في باريس بموافقة طهران قبل بيروت
- العونيون والحكومة: لا شروط ولا مطالب... إلا إذا
- المئوية: الجنرال غورو الذي رسم لبنان الكبير بيد واحدة!
- ماكرون يقترح "برنامج" الحكومة ويمهل المسؤولين وإلا...
- في زمن ماكرون: نصرالله بدلاً من الحويّك في المئوية الثانية!
- جرحى التفجير يتحمّلون تكاليف علاجهم ووزارة الصحة نفضت يديها
- الدعوات للدولة المدنية "شعارات"... ماذا عن مطلب بري بمجلس الشيوخ؟
- فرنسا في لبنان: هاجس المتوسط وغياب «الدور الماروني»
- طرابلس (غير) معنيّة بعودة رئاسة الحكومة إليها
- ماكرون حدّد الرسم التشبيهي للحكومة اللبنانية العتيدة وبرنامجها وإلّا... العقوبات
- الرئيس الفرنسي مستعد لاستضافة مؤتمر للمانحين: 3 أشهر وإلا «أغير مساري»
- فيروز «طلعت على الضو» في حضرة ماكرون
- لبنان: مئة عام من الوصاية
- تساهل ماكرون مع حزب الله وسلاحه يستفز اللبنانيين
- الفراغ الكامل في لبنان
- حدث في مثل هذا اليوم September 2, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 2, 2020
- بو عاصي بعد استثنائه من غداء بعبدا: مقر حزبكم في ميرنا الشالوحي أما قصر بعبدا فهو مقر رئاسة الجمهورية اللبنانية
- الخمر: الصين تجري تحقيقا جديدا بشأن وارداتها من أستراليا وسط توتر بين البلدين
- "الدفع مقابل النشر".. فيسبوك وغوغل يلوحان بوقف خدماتهما المجانية في أستراليا
- القصف الإسرائيلي على سوريا أوقع 11 قتيلاً غالبيتهم مقاتلون موالون لدمشق
- جيجي حديد حامل وشبه عارية بأسبوعها الـ"33" من حبيبها زين مالك!
- أستراليا: برلمان فيكتوريا يستعد لتمديد حالة الطوارئ لستة أشهر بدلا من عام
- كيف"هبط" أديب على أرض التسوية "المخيبة"؟
- التكليف: مخاوف من تكرار الفشل.. وأديب أمام المهمة الصعبة
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: تراجع أسعار المنازل: مصرف الاحتياط يدرس سيناريو انهيار عقاري بنسبة 40%
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عبد الله العجلان يسلط الضوء على أداء الاقتصاد الأسترالي بعد تراجع أسعار المنازل وانخفاض مبيعات العديد من القطاعات وارتفاع سعر صرف الدولار.
تتعرض سوق العقارات إلى ضربة قوية بعدما انخفضت أسعار المنازل في ملبورن خلال شهر آب/أغسطس الماضي. وهو ما له تبعات خطيرة على السوق، بحسب دراسة قام بها مصرف الاحتياط الأسترالي والذي أشارت نتائجها إلى أن انخفاض الأسعار في سوق العقارات قد تكون عواقبه وخيمة.
بهذا الشان قال الدكتور عبد الله العجلان الخبير الاقتصادي والمالي متحدثاً للأس بي أس عربي24، إن مصرف الاحتياط توقع انخفاض أسعار العقارات بنسبة 40%. بينما لوحظ هبوط أسعار المنازل في ملبورن بنسبة 1.2%.
ولا يعتقد العجلان أن تنخفض الاسعار إلى الحد الذي توقعه المصرف. حيث درس التقرير الصادر عن المصرف احتمالات بناءاً على نتائج الأزمة المالية العالمية من العام 2008.
ويُطَمئن العجلان قائلاً إن الدولة تضمن القروض المصرفية إذا عجز المقترض عن السداد ولذلك لن تصل إلى هذا المستوى.
وفي سياقٍ متصل، أعلن مصرف الاحتياط عن تثبيت نسبة الفائدة للقروض عند 0.25% في اجتماعه بالأمس. الأمر الذي لا يشجع على الاقتراض ودفع عجلة الاقتصاد إلى الامام.
ويقول العجلان إنه قرار ليس في صالح الاقتصاد الأسترالي على المدى البعيد. ولذلك يعتقد أن القرار غالباً ما سيسري في المدى القريب فقط ومن ثم يتغير مع تغير سعر صرف الدولار الأمريكي الذي أثر انخفاضه على حسابات الاقتصاد الأسترالي.
وارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي وهو ما يؤثر على قطاع الصادرات والسياحة بشكل عام وبحسب العجلان سيستمر هذا السعر على مدى 6 أشهر القادمة ولا يرى تغيراً كبيراً.
وعلى صعيدٍ آخر انتهى الربع المالي الأول للعام المالي 2020-2021 بالامس والتقارير تشير إلى انكماش الاقتصاد الأسترالي مع هبوط في المبيعات في شتى القطاعات، ماعدا قطاع المرافق.
حيث ارتفعت فواتير الكهرباء والمياه بسبب إجراءات العزل في المنزل ولذلك ارتفعت أسهم شركات المرافق. ولكن دوناً عن هذا الاستثناء، تكبدت العديد من القطاعات خسائر فادحة بسبب جائحة الكورونا.
حيث انخفضت مبيعات قطاع الطعام الاقامة بسنبة 39.1% ومبيعات الفنون والترفيه بنسبة 37.1% وهذا يعني أن هناك تغييراً كبيراً في وجه الاقتصاد الأسترالي في السنوات القادمة، بحسب راي الدكتور العجلان.
إذ أن التغيرات الطارئة على مدفوعات المنازل وميزانياتها من الغذاء والوقود وغيرها من المصروفات، مؤشر يدل على تغييرات أكبر ستلحق بوجه الاقتصاد الأسترالي، لاسيما وأن العديد من المنازل بالكاد تستطيع الحصول على الحد الأدنى من متطلباتها اليومية.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: تراجع أسعار المنازل: مصرف الاحتياط يدرس سيناريو انهيار عقاري بنسبة 40%
- جيجي حديد حامل وشبه عارية بأسبوعها الـ"33" من حبيبها زين مالك!
- بعد الكشف عن 17 ضحية جديدة.. ممثل إباحي أميركي "يواجه السجن 250 عاما"
- كيم كارداشيان تستعرض جسدها "القنبلة" بـ"ميني بيكيني من جلد الثعبان" على شواطئ ماليبو!
- “انسحبوا من تحالفكم مع حزب الله، تصالحوا مع السعودية، ولا تشاركوا في الحكومة”.. رسائل شديدة اللهجة من ماكرون لجبران باسيل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: تراجع أسعار المنازل: مصرف الاحتياط يدرس سيناريو انهيار عقاري بنسبة 40%
- أستراليا: اتجاه لإلغاء عرض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني
- الخمر: الصين تجري تحقيقا جديدا بشأن وارداتها من أستراليا وسط توتر بين البلدين
- "الدفع مقابل النشر".. فيسبوك وغوغل يلوحان بوقف خدماتهما المجانية في أستراليا
- أستراليا: برلمان فيكتوريا يستعد لتمديد حالة الطوارئ لستة أشهر بدلا من عام
- أستراليا تعلن عن وظيفة الأحلام.. جنة معزولة بحاجة إلى رعاية
- أستراليا: دعوات لجعل الكمامة إلزامية في مواصلات سيدني بعد تأكيد إصابات بين ركاب الحافلات
- أستراليا تقبل استعادة "سفاح المسجدين": سنتكفل بسجنه
- مصنع حشرات لمكافحة حمى الضنك في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)