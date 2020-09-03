تعرفوا على ثالث أكثر أنواع السرطانات "فتكاً" في استراليا!

Blood cancer kills 20 Australians each day on average

يصادف يوم غد الثلاثاء الواقع في الاول من شهر أيلول سبتمبر شهر التوعية بسرطان الدم. وبحسب دراسة طبية فإن كل 36 دقيقة، يتم تشخيص أسترالي بسرطان الدم، مما يجعله ثالث أكثر أنواع السرطانات فتكًا في أستراليا.

واضافت الدراسة أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يمكن الوقاية من مرض سرطان الدم، ولا يمكن اكتشافه من خلال الفحوصات الروتينية. وهو يُصيب عادة كل الفئات وكل الأعمار سواء كان الشخص صغيرًا أم كبيرًا، رجال أو نساء."

وشعار هذا العام "معاً نأمل ان نخلق عالماً خاليا من سرطان الدم." وفي هذا الشهر تقوم منظمات عدة في عموم الولايات الأسترالية ومنها Cancer Australia و Snowdome Foundation بإطلاق حملات توعية بمرض سرطان الدم. وتظهر أيضا دعوات من قبل تلك المنظمات بإرتداء اللون الأحمر في الأول من شهر ايلول سبتمبر والتقاط صور شخصية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ ItCouldBeMe ربما أكون أنا

وللحديث عن أهمية تخصيص شهر كامل للتوعية بسرطان الدم، التقينا بأخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين الدكتور حامد المفرجي الذي قال ان سرطان الدم هو الأكثر فتكاً في استراليا ويأتي بعد سرطاني الرئة والقولون.

وأضاف الدكتور حامد أن سرطان الدم، اللوكيميا (Leukemia)، هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.

يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صدّ ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.

تنمو هذه الخلايا، بشكل عام، بصورة سليمة للغاية وتنقسم حسب احتياجات الجسم. ولكن، في حالة الإصابة بابيضاض الدم (اللوكيميا)، يُنتج نقي العظم في الجسم كمية كبيرة جدا من خلايا الدم البيضاء الشاذة، التي لا يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي.