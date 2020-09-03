استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية أستراليا بالصوت والفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | تعرفوا على ثالث أكثر أنواع السرطانات "فتكاً" في استراليا!
المصنفة ايضاً في: استراليا

تعرفوا على ثالث أكثر أنواع السرطانات "فتكاً" في استراليا!

دراسة طبية تقول إن كل 36 دقيقة، يتم تشخيص أسترالي بسرطان الدم، مما يجعله ثالث أكثر أنواع السرطانات فتكًا في أستراليا.

آخر تحديث: منذ 4 من الساعات و 32 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 268
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
تعرفوا على ثالث أكثر أنواع السرطانات &quot;فتكاً&quot; في استراليا!
Blood cancer kills 20 Australians each day on average

يصادف يوم غد الثلاثاء الواقع في الاول من شهر أيلول سبتمبر شهر التوعية بسرطان الدم. وبحسب دراسة طبية فإن كل 36 دقيقة، يتم تشخيص أسترالي بسرطان الدم، مما يجعله ثالث أكثر أنواع السرطانات فتكًا في أستراليا.

 

واضافت الدراسة أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يمكن الوقاية من مرض سرطان الدم، ولا يمكن اكتشافه من خلال الفحوصات الروتينية. وهو يُصيب عادة كل الفئات وكل الأعمار سواء كان الشخص صغيرًا أم كبيرًا، رجال أو نساء."

 

وشعار هذا العام "معاً نأمل ان نخلق عالماً خاليا من سرطان الدم." وفي هذا الشهر تقوم منظمات عدة في عموم الولايات الأسترالية ومنها Cancer Australia و Snowdome Foundation بإطلاق حملات توعية بمرض سرطان الدم. وتظهر أيضا دعوات من قبل تلك المنظمات بإرتداء اللون الأحمر في الأول من شهر ايلول سبتمبر والتقاط صور شخصية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ ItCouldBeMe ربما أكون أنا

 

وللحديث عن أهمية تخصيص شهر كامل للتوعية بسرطان الدم، التقينا بأخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين الدكتور حامد المفرجي الذي قال ان سرطان الدم هو الأكثر فتكاً في استراليا ويأتي بعد سرطاني الرئة والقولون.

 

وأضاف الدكتور حامد أن سرطان الدم، اللوكيميا (Leukemia)، هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.

 

يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صدّ ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.

 

تنمو هذه الخلايا، بشكل عام، بصورة سليمة للغاية وتنقسم حسب احتياجات الجسم. ولكن، في حالة الإصابة بابيضاض الدم (اللوكيميا)، يُنتج نقي العظم في الجسم كمية كبيرة جدا من خلايا الدم البيضاء الشاذة، التي لا يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي.

 

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)