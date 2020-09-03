تمديد حظر السفر الدولي من وإلى أستراليا لثلاثة اشهر أخرى

Australia's borders will remain closed for some time

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمديد منع السفر من والى استراليا لمدة ثلاثة أشهر اخرى حتى 17 كانون اول ديسمبر.

وقال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت ان تمديد الحظر يهدف الى منع انتشار فيروس كورونا وهو يسري ايضا على استقبال سفن الرحلات السياحية.

ويسمح حالياً فقط بسفر الاستراليين الى الخارج بعد الحصول على استثناء من دائرة الهجرة ضمن لائحة أسباب محددة فيما لا يسمح إلا للاستراليين والمقيمين الدائميين بالعودة الى أستراليا اذا كانوا عالقين في الخارج ووفق برنامج يسمح باستقبال 4000 وافد فقط كل اسبوع.

من جانب آخر، دعت المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الداخلية، كريستينا كينيلي، الحكومة الفيدرالية إلى رفع الحد الأقصى لاعداد الوافدين من الخارج للسماح للأستراليين العالقين في الخارج بالعودة إلى ديارهم.

وتظهر الإحصائيات الحكومية أن 19000 أسترالي ما زالوا في الخارج ويريدون العودة إلى البلاد.

وقالت السناتور كينيلي للبرلمان ، إنه يتعين على الحكومة بذل المزيد من الجهد لمساعدة الأستراليين الذين يسعون للعودة إلى ديارهم.

يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يعقد فيه المجلس الوزاري الموسع أجتماعاً اليوم لتدارس قضايا السفر وفتح الحدود ما بين الولايات.

ويسعى رئيس الوزراء سكوت موريسون الى الاتفاق مع قادة الولايات والمقاطعات على تعريف موحد لمصطلح بؤرة تفشي كورونا تمهيداً لمناقشة اعادة فتح الحدود بين الولايات.