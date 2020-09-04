- شهر على جريمة بيروت: رائحة الدم والمال معاً
- بالفيديو.. والدة وسام عيد: “الحزب” قتل ابني!
- أستراليا: فيكتوريا تكشف عن 59 حالة وفاة وأندروز يحذر من "انفجار" الأرقام
- بالفيديو.. وئام وهاب : يجب توقيف جان قهوجي و محمد الحسيني وجورج خميس
- عارضة الأزياء الأمريكية "تايلور ماري هيل" بـ"سيقان طويلة ومثيرة" في العرض الأول لفيلم Amants في مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين
- بالفيديو.. وئام وهاب : ايمانويل ماكرون تحرك من اجل مصالح الطبقة السياسية في لبنان
- تفاصيل الدعوى القضائيّة التي رفعتها الـmtv ضدّ رئيس الجمهورية
- فيروس كورونا: كيف تحول منتجع للعراة في فرنسا إلى بؤرة لتفشي الوباء؟
- شهر بعد 4 آب أي حكومة بحجم الزلزال؟
- أديب على خطّي بعبدا وبيت الوسط..
- أسرار وخفايا لبنانية
- "عُقدة أديب": ستأتينا الدولارات أم لا؟
- وجهتا نظر من المبادرة الفرنسية
- لماذا تركتم الدستور وحيداً؟
- مائة سنة من {القوة الناعمة}
- ما سر تهافت الدول على بوابة بيروت البحرية؟
- رئيس سابق للحكومة: هذه قصتنا مع أديب
- مِنْ دولة لبنان الكبير إلى دولة لبنان الصغير... ومن أوغُسْت أديب إلى مصطفى أديب
- عون يلجم اندفاعة أديب... وطريق الرياض "غير سالك"
- صوان لدياب: لماذا لم توعز لإبعاد خطر إنفجار الأمنيوم؟
- شينكر يُحبط «المدنيين» ويتجاهل المسؤولين الرسميين | حكومة أديب: لا تقدّم بعد
- رسالة إلى الرئيس ماكرون: لا شرعية لحزب الله
- فرنسا والضغوط الأميركية: تطويع حزب الله والتطبيع مع إسرائيل
- ماكرون حين صاح بمالبرونو: لماذا فضحتني في "لوفيغارو"؟
- الفاتيكان هنا لإنقاذنا وضرب المثالثة... و"بهدلة" السياسيين "مضمونة"
- "الحياد" شرط لإعادة تأسيس لبنان
- ماكرون: استراتيجية طرح الشيء ونقيضه
- مشاورات مكتومة لولادة حكومة... ممنوع التبرّؤ منها
- باريس – واشنطن: الخلاف مستمر حول الحزب
- شينكر يلتقي ناشطين شيعة: لا نريد مصالحة أهل السلطة
- فجأة نبهنا ماكرون: السياسة ليست فنّ الإفساد في الأرض
- قرار استعادة الودائع: ماذا يخبّىء سلامة؟
- الحريري رئيساً لحكومة الظل
- اتفاقيات الموت الاقتصادي
- الدعم رفع سعر الفروج!
- الصناعة المحلية والأزمة الاقتصادية: الفرصة الضائعة
- هنيّة في بيروت... جبهة فلسطينية موحّدة على طاولة "المفاوضات"
- تمديد حظر السفر الدولي من وإلى أستراليا لثلاثة اشهر أخرى
- بالفيديو.. الفنانة قمر تتناول البوظة وإيحاءات جنسية واضحة!
- مدير أعمال هيفا ممنوع من السفر
- لبنان: مخاوف على المطار ومزيد من الأمونيوم في المرفأ!
- أديب يطلع عون على الاستشارات.. وشينكر يقصر زيارته على النواب المستقيلين
- «كلب» تشيلي يكتشف نبضات قلب ويحيي الأمل بوجود حياة تحت ركام «الجميزة»
- القضاء يستمع إلى دياب.. والجيش يعثر على 4 أطنان من «نترات الأمونيوم» في المرفأ المنكوب
- لبنان يُسابِق «الساعة الرملية» لماكرون وإشاراتٌ مُرْبكة في ملف تأليف الحكومة
- العراق غارق في دائرة نفوذ إيران
- ماكرون في العراق… العين بصيرة واليد قصيرة
- توقعات الأبراج ليوم September 4, 2020
- شينكر يلتقي ستة ناشطين لبنانيين..من هم؟
- لقاءات بين ممثلي قادة لبنانيين وشينكر.. والعقوبات جاهزة
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: فيكتوريا تكشف عن 59 حالة وفاة وأندروز يحذر من "انفجار" الأرقام
السلطات الصحية أعلنت عن 81 حالة إصابة جديدة ليستمر نمط تراجع معدلات الإصابات إلى ما دون المائة
سجلت حكومة ولاية فيكتوريا 59 حالة وفاة جديدة في وقت تستعد فيه الحكومة للكشف عن خارطة الطريق للخروج من إجراءات الإغلاق المفروضة حاليا.
الوفيات التي تم الكشف عنها صباح اليوم تضم 50 شخصا من دور رعاية المسنين لقوا حتفهم في الفترة بين يوليو تموز وأغسطس آب الماضيين.
كما سجلت الولاية 81 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة، لتستكمل بذلك نمط انخفاض الإصابات واستقرارها عند مستوى أقل من مائة حالة في اليوم.
وأعلنت الحكومة بالأمس عن 113 حالة جديدة و15 حالة وفاة.
لكن رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز حذر من أن تلك الأرقام "ستنفجر" لو تم رفع إجراءات الإغلاق أسرع مما ينبغي. وقال أندروز إنه سيكشف عن خطة رفع القيود يوم الأحد مؤكدا أنها ستضمن الخروج من الوضع الحالي بشكل "آمن وثابت".
وقال أندروز "أعلم أن الجميع يرغبون في رفع الإغلاق غدا ولكن لو فعلنا ذلك، فإن هذه الأرقام ستنفجر ونحن سنتمتع بأسبوعين من الحرية ولكننا سنعود مرة أخرى إلى وضع أسوأ مما كنا فيه قبل بضعة أسابيع."
وأضاف "أعلم أن الأمر محبط، أعلم انه صعب، ونحن نتفهم ذلك تماما، ولكن في نفس الوقت، فإن إحساسي هو أن سكان فيكتوريا الذين قدموا الكثير، يريدون أن يحدث ما قدموه تغييرا ملموسا."
وكانت حكومة فيكتوريا قد حصلت على تمديد لحالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أخرى بدلا من 12 شهرا التي اقترحها أندروز. وتمنح إجراءات الطوارئ الحالية الشرطة والسلطات الصحية القدرة على فرض أوامر الصحة العامة، ومن المقرر أن تنتهي الحزمة الحالية في 13 سبتمبر أيلول الجاري.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: فيكتوريا تكشف عن 59 حالة وفاة وأندروز يحذر من "انفجار" الأرقام
- تمديد حظر السفر الدولي من وإلى أستراليا لثلاثة اشهر أخرى
- دراسة: الأستراليون أصبحوا أقل التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي
- قرابة 90 في المائة من الأستراليين موافقون على الحصول على لقاح كورونا بمجرد توافره
- دراسة أسترالية: إنزيم من سم النحل يساعد على علاج سرطان الثدي
- تعرفوا على ثالث أكثر أنواع السرطانات "فتكاً" في استراليا!
- استراليا تشهد أسوأ حالة ركود اقتصادي وصفه رئيس الوزراء بـ «المدمـّر»
- أستراليا.. بالفيديو: إلقاء القبض على امرأة حامل أمام أطفالها بسبب منشور على فيسبوك في فيكتوريا
- أستراليا: السائق الذي تسبب بمقتل أربعة أطفال غربي سيدني يقر بسبع تهم وجهت إليه
- البرلمان يناقش إسقاط الجنسية الأسترالية عن المدانين بالإرهاب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)