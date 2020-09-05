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أستراليا.. فيكتوريا: 76 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا
تأتي الأرقام الجديدة في وقت تستعد فيه شرطة الولاية لمواجهة احتجاجات رافضة للإغلاق في ملبورن.
سجلت ولاية فيكتوريا 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و 11 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس ، قبل يوم من إعلان رئيس الوزراء دانيال أندروز عن خارطة طريق الولاية للخروج من الإغلاق.
وتأتي الأرقام الجديدة، التي صدرت أمس، بعد يوم من إضافة السلطات الصحية في فيكتوريا 59 حالة وفاة إلى حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولاية، بما في ذلك 50 شخصًا في رعاية المسنين توفوا بين يوليو وأغسطس.
وبذلك يصل عدد الوفيات بفيروس كورونا بأستراليا إلى 748 حالة ، بما في ذلك 661 حالة وفاة في فيكتوريا.
وسجلت 81 حالة جديدة أمس ، مع استمرار أرقام الحالات اليوم في اتجاه هبوطي واعد.
وغدا، سيعلن أندروز عن خطط لرفع قيود المرحلة الرابعة في ملبورن ، والمرحلة الثالثة في مناطق فيكتوريا الريفية ، محذرًا من أنه يجب القيام بذلك "بطريقة آمنة وثابتة" لتجنب موجة أخرى من الحالات.
أمنيا، تستعد شرطة ولاية فيكتوريا اليوم لمواجهة للاحتجاجات المناهضة للإغلاق اليوم ، محذرة حوالي 80 شخصًا يخططون للحضور من مغبة مخالفة الالتزام بقيود الصحة العامة.
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سيدني - استراليا
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