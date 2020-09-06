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أستراليا.. كورونا: 10 حالات إصابة جديدة بولاية نيو ساوث ويلز

ربطت ثلاث حالات بوجود بؤرة تفشي جديدة في مدينة سيدني بعد ربط حالتين بمركز طبي بوسط المدينة التجاري.

آخر تحديث: منذ 16 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. كورونا: 10 حالات إصابة جديدة بولاية نيو ساوث ويلز
People walking in a quiet part of the CBD, in Sydney.

أكدت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها أربع حالات مرتبطة ببؤر تفشي معروفة.

 

وأربع من الحالات الجديدة تعود إلى عائدين من الخارج في حجر صحي فندقي ، وحالتان قيد التحقيق. وتشمل هذه الحالات رجل في الأربعينيات من عمره من شمال سيدني وطفل من غرب سيدني.

 

وتحضر حالتان السنة السابعة في مدرسة كينكوبال روز باي ومدرسة ليدكم الحكومية.

 

كما ربطت ثلاث حالات بوجود بؤرة تفشي جديدة في مدينة سيدني بعد ربط حالتين بمركز طبي بوسط المدينة التجاري.

 

ونصح طاقم العمل وبعض المرضى في مركز هايد بارك الطبي الواقع في شارع ليفربول بالعزل وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

ودعت السلطات المرضى الذين حضروا أقسام العلاج الطبيعي والأمراض والأمراض الجلدية والأسنان في المركز في الطابق الأرضي بين 24 أغسطس و 5 سبتمبر إلى مراقبة الأعراض.

 

ويأتي ذلك بعد أن سجلت الولاية خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس بعد أكثر من 30 ألف فحص ، بما في ذلك أربع حالات مرتبطة ببؤرة نادي سيتي تاترسالز الرياضي.

 

وأكدت حالة أخرى لعامل في المجال الصحي كان يرتدي معدات وقاية شخصية في مستشفى كونكورد في 1 سبتمبر ومستشفى ليفربول في 3 سبتمبر.

 

كما أصدرت وزارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز أصدر صحية لـ Kuleto's Cocktail Bar في نيوتاون في 28 أغسطس ، و Bondi Platinum Fitness First في 31 أغسطس و Randwick Fitness First من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر بعد أن تمت زيارتهم من قبل حالات كوفيد-19 مؤكدة.

 

وحاليا هناك ست حالات كوفيد-19 في نيو ساوث ويلز في العناية المركزة، مع أربعة حالات على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وستتابع سلطات الولاية تنفيذ القانون، والعمل جنبا إلى جنب مع حكومات فيكتوريا وجنوب أستراليا والحكومة الفيدرالية للسماح للعمال الزراعيين بالتنقل بحرية بين الولايات الجنوبية الشرقية.

المصدر: SBS

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