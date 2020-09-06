- أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات بكوفيد-19
- أستراليا.. كورونا: 10 حالات إصابة جديدة بولاية نيو ساوث ويلز
- غموض في التأليف ومخاوف من التوظيف الإيراني
- سياسيون وراءَ شركاتٍ وهميّة لإعادةِ الإعمار!
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- نجمة اللياقة الجسدية البريطانية “غابي ألين” بـ"بيكيني مثير" على متن يخت في إيبيزا!
- كيندال جينر وهايلي بالدوين مثيرات خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- كيندال جينر.. مؤخرة رائعة بـ"بنطال ضيق" في "SoHo House" ماليبو!
- كايلي جينر وصدرها المثير بـ"Tiny Crop" في غرب هوليوود!
- كيم كارداشيان بـ"سيقان مثيرة" في فستان من الجلد القصير في ماليبو!
- لبنان بين «علبة الشوكولا» الفرنسية و«علبة العقوبات» الأميركية
- نهم الأحزاب يهدد «مداورة» الوزارات..والمهلة تضيق أمام أديب
- الكلبة «فلاش» تُلاحق «نبضات القلب» تحت الركام.. والآمال تتضاءل
- حزب الله لا تعنيه "المثالثة": السيطرة الكاملة على الدولة
- بيان البنك الدولي يكذّب باسيل: هكذا سقط سدّ بسري
- ماكرون ينسف خطّة باسيل للكهرباء: العتمة على الطريق
- "الحزب" يُخرج الصواريخ من المخابئ مجدّداً
- لبنان والأسئلة الأميركية الصعبة
- ماكرون ونحن و... الواقع!
- بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب
- توقعات الأبراج ليوم September 6, 2020
- خفايا تحقيق انفجار بيروت: سياسيون وأمنيون يتحسسون رقابهم
- ميلانيا ترامب تدافع عن الرئيس أمام اتهامات بأنه وصف جنودا قتلى بـ"الفاشلين"
- انطلاق مفاوضات التأليف والبنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري... "المسيحيون مغيّبون والسنّة قلقون"
- عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية ستصدر الأسبوع المقبل
- ضباط وقضاة وسيكار
- ولادة الحكومة مرهونة بالحصص.. ومحاولات لإشراك الرافضين
- إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»
- ماذا تربح الإمارات من التطبيع مع إسرائيل؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- عصا العقوبات و«حكومة المهمة»!
- التحقيقات مستمرة... وقافلة المسؤولين الى المحاسبة
- جعجع يُحدّد الحلّ والموقف من المؤتمر التأسيسي
- ماكرون في «حقل ألغام» فما هو آخرها؟!
- نداء الى اللبنانيين ومن يحبون لبنان
- بتروح وبتجي... أزمة المحروقات من جديد
- أستراليا.. فيكتوريا: 76 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا
- الفنانة قمر بـ"بيكيني" يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!
- "نبض" التأليف يخفت... "عادت حليمة"!
- الحقيقة لا تزال بعيدة بعد شهر من انفجار بيروت
- شهداء المرفأ في شعلة «الوفاء لبيروت».. والتشكيلة أمام عون الأربعاء
- تفخيخ عقد التدقيق الجنائي بدفاتر مصرف لبنان
- شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا يعرفون
- "غرفة عمليات" باريسية.. الحقائب ومشاركة الأحزاب يهدّدان مبادرة ماكرون
- شينكر: فرنسا لإغاثة المدارس وأميركا للتغيير الجذري
- عندما تصير شركة خليوي... أقوى من الدولة!
- واشنطن وباريس: "التنسيق ليس موافقة".. شينكر عائد بعد أسابيع
- شينكر للثوار: نظّموا أنفسكم للحوار مع المجتمع الدولي
- السنّي والشيعي والمسيحي بعد مئة عام
- التعميم "154": تعديات "مركزية" على الركائز التشريعية!
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات بكوفيد-19
مدد المسؤولون الأستراليون الأحد تدابير الإغلاق الصارمة لاحتواء كوفيد-19 في ثاني أكبر مدينة في البلاد لأسبوعين إضافيين، مشيرين إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يتراجع بما يكفي لمنع ارتفاعه مجددا.
وكان من المفترض أن ترفع تدابير الإغلاق في ملبورن التي استمرت ستة أسابيع نهاية الأسبوع المقبل لكن سيتم الآن تمديدها حتى 28 أيلول/سبتمبر، وفق ما أفاد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز.
وقال أندروز في مؤتمر صحافي إنه "إذا سارعنا في فتح كل شيء فسيكون هناك احتمال كبير بأن لا نكون نفتح إطلاقا بل نبدأ موجة ثالثة".
وأضاف "وسنعيد فرض ورفع القيود والدخول في إغلاق والخروج منه مرات عدة قبل نهاية العام".
وتم تسجيل 63 إصابة جديدة وخمس وفيات فقط في فيكتوريا الأحد، بعدما كان عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 700 في ذروة تفشي الوباء، لكن المسؤولين الصحيين يتبنون نهجا حذرا.
وقضي على أمل سكان المدينة بشأن احتمال عودة الحياة إلى طبيعتها هذا الشهر إذ سيبقى حظر التجول الليلي والقيود على القيام بزيارات لمنازل أخرى والحد من السفر لمسافة تبلغ أكثر من خمسة كيلومترات حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر على أقل تقدير.
وفي إعلانه عن خارطة طريق لتخفيف القيود، قال أندروز إنه من شأن المسارعة للاستفادة من الأجواء المشمسة لمدة وجيزة أن يتسبب بارتفاع عدد الإصابات وخروجها عن السيطرة.
وسيتم تخفيف القيود الأشد في ملبورن اعتبارا من 13 أيلول/سبتمبر، عبر تأخير حظر التجول الليلي بساعة ليبدأ عند التاسعة مساء، وزيادة المدة المخصصة لممارسة الرياضة يوميا إلى ساعتين ضمن "فقاعات اجتماعية" صغيرة تم تخصيصها للأشخاص الذين يعيشون وحدهم.
وبموجب خطة الحكومة، سيعاد فتح مراكز الرعاية بالأطفال وسيسمح لما يصل إلى خمسة أشخاص بالتجمّع في الخارج اعتبارا من أواخر أيلول/سبتمبر، شرط بقاء معدل الإصابات أقل من 50 في اليوم.
وسيتم تخفيف القيود على القاطنين في مناطق أخرى من فيكتوريا تشمل الأرياف بشكل أسرع، نظرا إلى العدد الأقل من الإصابات حاليا في هذه المناطق.
ويأتي الإعلان بعد يوم على توقيف أكثر من عشرة متظاهرين مناهضين للإغلاق في ملبورن خلال مواجهات مع الشرطة.
ونجحت أستراليا نسبيا في احتواء الفيروس، إذ سجّلت حوالى 26 ألف إصابة و753 وفاة في صفوف سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وسُجّلت معظم الحالات في ملبورن خلال الشهرين الماضيين، بينما خففت مناطق أخرى القيود بعدما تمكّنت من احتواء الفيروس بشكل كبير.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- نجمة اللياقة الجسدية البريطانية “غابي ألين” بـ"بيكيني مثير" على متن يخت في إيبيزا!
- بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- كيندال جينر وهايلي بالدوين مثيرات خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- توقعات الأبراج ليوم September 6, 2020
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات بكوفيد-19
- أستراليا.. كورونا: 10 حالات إصابة جديدة بولاية نيو ساوث ويلز
- أستراليا.. فيكتوريا: 76 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا
- أستراليا: فيكتوريا تكشف عن 59 حالة وفاة وأندروز يحذر من "انفجار" الأرقام
- تمديد حظر السفر الدولي من وإلى أستراليا لثلاثة اشهر أخرى
- دراسة: الأستراليون أصبحوا أقل التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي
- قرابة 90 في المائة من الأستراليين موافقون على الحصول على لقاح كورونا بمجرد توافره
- دراسة أسترالية: إنزيم من سم النحل يساعد على علاج سرطان الثدي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)